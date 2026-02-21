U Varaždinskoj županiji zbog snijega oko 200 intervencija, neki su i dalje bez struje

Na području županije zabilježeno je oko 200 intervencija , pri čemu je u samom gradu Varaždinu zabilježeno oko 30 intervencija, stoji u priopćenju Grada Varaždina. U subotu su najpogođenije lokacije u Varaždinu obišli gradonačelnik Neven Bosilj i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Mario Rogina .

Gradonačelnik je istaknuo da su djelatnici gradske tvrtke Parkovi i vatrogasci od petka na terenu uklanjali srušeno granje i stabla, te je svih 270 kilometara gradskih prometnica očišćeno, uključujući pješačke zone i nogostupe. Na ulicama grada Varaždina zbog slomljenih stabala sanirane su Bombellesova i Kolodvorska ulica, a najkritičnija je Ulica Zrinskih i Frankopana.

Zapovjednik Rogina naglasio je da su intervencije u većini slučajeva vezane uz pucanje stabala i granja pod težinom mokrog snijega, te da su zabilježene i dvije intervencije u kojima su stabla pala na parkirana vozila, jedno slijetanje autobusa te dva požara na električnim stupovima. Ističe kako je najkritičnije bilo na višim područjima županije, posebice na području Gornje Voće i Maruševca.

Problemi s opskrbom električnom energijom i dalje traju, no direktor HEP ODS "Elektra Varaždin" Zdenko Đula za Hinu je izjavio kako je danas stanje puno bolje te da je otklonjeno oko 50 posto problema. Ističe kako je većina trenutnih kvarova na širem području grada Ivanca i dio Vinice Brega.

"Dvadesetak trafostanica je još bez napajanja, imamo nešto niskonaponskih mreža gdje još nismo pristupili kvarovima jer prvo rješavamo dalekovode i stanice. Prema procjeni, u ovom trenutku maksimalno pet tisuća naših potrošača nema struje, ali već za sat do dva će to pasti na dvije tisuće. Radi se cijelo vrijeme", poručio je Đula.

Problema s opskrbom strujom ima i na pojedinim mjestima na području Krapinsko-zagorske županije.