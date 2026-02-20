Sve je spremno za napad na Iran: SAD evakuirao stotine svojih vojnika iz baza u Kataru i Bahreinu

Taj potez se smatra preventivnom mjerom prije potencijalnog američkog napada na Iran , budući da će Teheran vjerojatno uzvratiti na takav napad ciljajući američko osoblje u regiji.

Vojnici su također evakuirani iz baza u Bahreinu u kojima se nalazi 5. flota mornarice, navodi New York Times , dodajući da više nema američkih vojnika u bazama u Iraku, Siriji, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Planovi vojske Sjedinjenih Američkih Država za operacije u Iranu su ušli u završnu fazu, a opcije uključuju napade na pojedince ili čak promjenu režima u Teheranu ako to naredi predsjednik Donald Trump, reklo je ranije dvoje dužnosnika za Reuters.

Reuters je prvi put prošlog tjedna objavio da se američka vojska priprema za neprekidnu, višetjednu operaciju protiv Irana koja bi mogla uključivati napade na iransku sigurnosnu i nuklearnu infrastrukturu.

Najnovija otkrića upućuju na detaljnije i ambicioznije planove prije nego što Trump, koji je proteklih dana javno govorio o zamisli o promjeni režima u Islamskoj Republici, donese konačnu odluku.

Trump je u petak rekao da razmatra ograničen vojni napad na Iran, ali nije pružio dodatne detalje.