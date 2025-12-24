Stanje na cestama: Snijeg, pas i nekoliko prometnih - pripazite

Popodnevne vožnje na Badnjak obilježene su vlažnim, mokrim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje, javlja HAK. Ističu da snijeg pada u u Lici i Gorskom kotaru kao i u središnjoj te sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Ti uvjeti ujedno donose i ograničenja u prometu.

'Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru te pojedinim cestama Zadarske, Šibensko-kninske, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, uključujući autocestu A6 između čvorova Bosiljevo II i Kikovica, državnu cestru DC1 na dionici Budačka Rijeka- Grabovac-Korenica-Gračac-Knin i državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar', napominju iz HAK-a u 14:30 sati.

Dodaju i da niske temperature mogu dovesti i poledicu, a vozače pozivaju da na nju pripaze poglavito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti zemlje.