Stanje na cestama: Snijeg, pas i nekoliko prometnih - pripazite

Ivor Kruljac

24.12.2025 u 15:14

Autoceste na Badnjak 2025
Autoceste na Badnjak 2025 Izvor: Creative Commons / Autor: HAK (screenshot)
U prometnom izvješću, ističu i da se dogodilo nekoliko prometnih nesreća zbog kojih se vozi u jednom traku i uz ograničenje brzine

Popodnevne vožnje na Badnjak obilježene su vlažnim, mokrim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje, javlja HAK. Ističu da snijeg pada u u Lici i Gorskom kotaru kao i u središnjoj te sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Ti uvjeti ujedno donose i ograničenja u prometu.

'Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru te pojedinim cestama Zadarske, Šibensko-kninske, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, uključujući autocestu A6 između čvorova Bosiljevo II i Kikovica, državnu cestru DC1 na dionici Budačka Rijeka- Grabovac-Korenica-Gračac-Knin i državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar', napominju iz HAK-a u 14:30 sati.

Dodaju i da niske temperature mogu dovesti i poledicu, a vozače pozivaju da na nju pripaze poglavito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti zemlje.

Bura kod Rijeke, mogući odroni na Jadranskoj magistrali

U priobalju, na cestama u podvelebitskom području i na cestama riječkog područja prometuje se s ograničenjima zbog bure.

'Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju upozoravamo na moguće odrone. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci /Istri, a prema Dalmaciji mogu voziti autocestom A1. U tijeku je zimsko održavanje (posipanje i čišćenje) autocesta i ostalih cesta. Vozače upozoravamo da ne pretječu vozila zimske službe i održavaju sigurnosni razmak između vozila', istaknuli su iz HAK-a.

Snijeg kod Brinja (lijevo) i kod Svetog Roka (desno)
Snijeg kod Brinja (lijevo) i kod Svetog Roka (desno) Izvor: Creative Commons / Autor: HAK (screenshot)

No, uz održavanje cesta i radova, Badnjak nije prošao bez 'izvanrednih prometnih događaja' koji utječu na promet. HAK je naveo aktualne lokacije u trenutku pisanja ovog članka: od prometnih nesreća do životinja na cesti.

Izvanredni prometni događaji - oprezno u prometu

-Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na izlazu iz tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, ograničenje brzine je 40 km/h

-Državna cesta DC2 Vukovar - Trpinja zatvorena za promet zbog očevida prometne nesreće

-Životinja (pas) na autocesti A1 između čvora Benkovac i odmorišta Nadin. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h.

-Prometna nesreća na autocesti A7 između čvora Križišće i čvora Šmrika na kolniku u smjeru Križišća. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.

-Prometna nesreća na državnoj cesti DC3, u mjestu Dubravci. Vozi se jednim trakom, otežano

-Povećanje gustoće prometa na autocesti A3 između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Promet se vodi usporeno po dvije prometne trake u koloni uz povremene zastoje.

