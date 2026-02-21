CNN: Kina izvela tajni nuklearni test i ubrzano širi arsenal

Američke obavještajne službe procjenjuju da Kina ubrzano razvija novu generaciju nuklearnog oružja, čime izravno izaziva dugogodišnju dominaciju Sjedinjenih Država i Rusije u tom području

Prema navodima CNN-a, koji se poziva na izvore upoznate s procjenama, Peking je izveo najmanje jedan tajni eksplozivni test u postrojenju Lop Nur, čime je navodno prekršen moratorij na nuklearna testiranja iz 1996. godine. Riječ je o potezu koji bi, ako se potvrdi, predstavljao ozbiljan iskorak u kineskom nuklearnom programu te dodatno zaoštrio odnose dviju sila.

Fokus na više bojnih glava i taktičko oružje Prema dostupnim informacijama, Kina razvija sustave sposobne nositi više minijaturnih bojnih glava na jednom projektilu. Istodobno radi i na razvoju taktičkog nuklearnog oružja male snage, koje dosad nije imala u svom arsenalu. Stručnjaci smatraju da takav razvoj upućuje na promjenu kineske nuklearne strategije. Taktičko oružje moglo bi biti namijenjeno djelovanju protiv ciljeva u neposrednoj blizini, osobito u scenariju moguće američke vojne intervencije oko Tajvana. Iako je kineski arsenal i dalje brojčano manji od američkog i ruskog, procjenjuje se da Kina trenutačno proizvodi nuklearne bojne glave brže od bilo koje druge države. Prema najnovijim procjenama američkih obavještajnih agencija i neovisnih instituta, Kina raspolaže s oko 600 bojnih glava, čime zauzima treće mjesto u svijetu. Od 2023. godine arsenal povećava za približno 100 novih bojnih glava godišnje, što je najbrži rast među nuklearnim silama.

These three Chinese facilities in Lop Nur have a lot going on.



The southern one seems to be a munitions test range with numerous structures which have been used to test multiple types of munitions. Nuclear missile silos of Hami are ~125 km north as the crow flies. pic.twitter.com/4DBVnuYeEo — Jaidev Jamwal (@JaidevJamwal) February 21, 2026