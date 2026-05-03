Gužve na svim cestama u Hrvatskoj: Prometna nesreća usporava ulazak u Zagreb

Višesatna su i čekanja na pojedinim graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku, osobito s BiH. HAK navodi da je na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba promet vrlo gust te se vozi usporeno uz povremene zastoje.

Prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba, a promet će biti pušten tek sutra ujutro.

Kolona između tunela Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika duga je oko tri kilometra, a promet se povremeno prekida kroz tunel Brinje u smjeru Dubrovnika

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.