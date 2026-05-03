Gužve na svim cestama u Hrvatskoj: Prometna nesreća usporava ulazak u Zagreb

Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče, A6 Rijeka–Zagreb, A2 Zagreb-Macelj, autocesti A3 Bregana–Lipovac, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama, izvijestio je HAK
Višesatna su i čekanja na pojedinim graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku, osobito s BiH. HAK navodi da je na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče između čvora Bosiljevo i naplate Lučko u smjeru Zagreba promet vrlo gust te se vozi usporeno uz povremene zastoje.
Prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba, a promet će biti pušten tek sutra ujutro.
Kolona između tunela Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika duga je oko tri kilometra, a promet se povremeno prekida kroz tunel Brinje u smjeru Dubrovnika
Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.
Gužve i na staroj cesti
Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb kolona je između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba duga oko pet kilometara, a povremeno se prekida promet pred tunelom Rožman Brdo u smjeru Zagreba. Uz to, kolona između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba duga je oko pet kilometara.
Na Krčkom mostu kolona je u smjeru kopna od Omišlja, a na Istarskom ipsilonu kolone su u zoni radova između tunela i čvora Učka, osobito u smjeru Rijeke.
Na državnoj cesti (DC1) Zagreb-Karlovac-Split usporeno u koloni vozi se kod Slunja u smjeru Zagreba te u zonama radova između Pećana i Udbine, javlja HAK.