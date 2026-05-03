Godišnjica napada na JNA u Sarajevu: Srbi tvrde da je to bio 'masakr', Bošnjaci slave pobjedu

Samo stotinjak metara dijeli dva različita povijesna sjećanja u ulici koja danas nosi ime povjesničara Hamdije Kreševljakovića.

Uz i ovoga puta iznimno snažno policijsko osiguranje brojno izaslanstvo koje je predvodila srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović položilo je vijence i zapalila svijeće na spomen obilježje poginulim vojnicima JNA o čijem broju se također dvije strane spore.

“Ne zaboravljamo i ne odustajemo od borbe za istinu i pravdu”, napisala je Cvijanović na Instagramu.

Bivši pripadnici Zelenih beretki i borci Armije BiH 2. i 3. svibnja obilježavaju kao datume ključne za obranu Sarajeva i države Bosne i Hercegovine.

Po njihovu tumačenju, događaji u Dobrovoljačkoj ne mogu se promatrati izvan konteksta napada JNA na središte Sarajeva dan ranije, kada su gađane državne institucije i pokušano preuzimanje nadzora nad gradom.

Bivši pripadnik Zelenih beretki Ismir Nokto odbacio je tvrdnje da se u Dobrovoljačkoj dogodio masakr, ističući kako se na snimkama vidi da pucnjava nije imala razmjere koje joj pripisuje srpska strana.

U tadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici je 3. svibnja 1992. došlo do sukoba dok se kolona JNA, prema dogovoru o povlačenju i razmjeni, kretala iz Sarajeva prema Lukavici.

Događaj je ostao jedna od najspornijih epizoda rata u BiH, a pred Sudom BiH u predmetu “Dobrovoljačka” sudi se potpredsjedniku BiH Ejupu Ganiću i još devetorici bivših bošnjačkih vojnih, policijskih i političkih dužnosnika.

Ganić je preuzeo predsjedanje Predsjedništvom BiH nakon što je 2. svibnja 1992. JNA uhitila Aliju Izetbegovića u sarajevskoj zračnoj luci.

Njihovi pripadnici su pokušali presijeći glavni grad i zauzeti ključne institucije.

Optužnica tereti dužnosnike za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i zločin protiv civilnog stanovništva.

Tužiteljstvo navodi osam ubijenih osoba utvrđenog identiteta, 24 ranjene osobe i zarobljavanje više desetaka vojnika i civila.