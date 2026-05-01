Dramatična potraga u Sarajevu: Ubio bivšu ženu, ranio njezina brata pa pobjegao s djetetom

Na mjestu događaja nalaze se pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo i ekipa Hitne pomoći. Sve se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada.

Pucao na ženu u stanu?

Prema prvim neslužbenim informacijama, do pucnjave je došlo nakon što je muškarac u stanu pucao na ženu. Klix.ba javlja da je osumnjičeni nakon toga pobjegao s mjesta zločina, zbog čega je pokrenuta potraga.

Bosanskohercegovački mediji navode i da je muškarac nakon ubojstva pobjegao s djetetom.

Policija traga za osumnjičenim

Dnevni avaz objavio je da je muškarac prije ubojstva navodno ranio i brata žrtve. Policija je raspoređena na terenu, a pripadnici MUP-a KS, prema istom izvoru, pretražuju šire područje naselja naoružani dugim cijevima.

Avaz javlja da je osumnjičeni T. P. bio razveden od žene koju je ubio te da joj je ranije više puta upućivao prijetnje.

Žrtva živjela kao podstanarka

Prema navodima Avaza, žena je nakon razvoda živjela kao podstanarka u stanu u ulici Omladinskih radnih brigada, gdje se zločin i dogodio.

Policija zasad nije objavila više službenih detalja o okolnostima pucnjave, a potraga za osumnjičenim je u tijeku.