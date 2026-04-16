Dojave o bombama u Sarajevu, evakuirana dva trgovačka centra

Dva najveća trgovačka centra u Sarajevu u četvrtak su morala biti privremeno zatvorena nakon što je policija dobila dojave o podmetnutim eksplozivnim napravama, potvrdili su iz Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije.
Sarajevo City Center (SCC) i Alta, oba u sarajevskom naselju Marijin Dvor u samom središtu grada i u blizini sjedišta državnog parlamenta i Vijeća ministara BiH, ispražnjeni su u prijepodnevnim satima a policijski timovi poslani su kako bi provjerili stanje.
Kako je lokalnim medijima potvrdila glasnogovornica MUP-a Sarajevske županije Mersiha Novalić, bombaške prijetnje su na policijske i adresu nekih medija stigle elektroničkom poštom.
U poruci je stajalo kako su "postavljene eksplozivne naprave kućne izrade".
Anonimni pošiljatelji su naveli kako je u SCC-u postavljen kilogram eksploziva a u Alti naprava s dva kilograma eksploziva s detonatorom na daljinsko upravljanje.
"Bit će provjerena vjerodostojnost sadržaja prijetnji i stanje na terenu", kazala je Novalić.