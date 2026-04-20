Maljem po Isusu: Procurila skandalozna snimka izraelskog vojnika, javili se i Palestinci

Izraelska je vojska potvrdila autentičnost snimke na kojoj se vidi kako njihov pripadnik maljem razbija kip Isusa u dvorištu jedne obiteljske kuće u selu Debel na jugu Libanona.

U službenom propćenju navode da ovaj događaj smatraju iznimno ozbiljnim. Preliminarna istraga Sjevernog zapovjedništva potvrdila je da se na snimci nalazi njihov vojnik.

Dodaju da je takvo ponašanje nespojivo s vrijednostima koje se očekuju od vojske te da će protiv svih koji su sudjelovali u ovom vandalizmu biti poduzete mjere unutar zapovjednog lanca. Osim toga, najavili su i suradnju s lokalnom zajednicom u obnovi i vraćanju kipa na svoje mjesto.