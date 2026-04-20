snimka je autentična

Maljem po Isusu: Procurila skandalozna snimka izraelskog vojnika, javili se i Palestinci

M.Da.

20.04.2026 u 08:50

Izraelski vojnik maljem razbija kip Isusa
Izraelski vojnik maljem razbija kip Isusa Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Younis Tirawi
Izraelska vojska potvrdila je autentičnost snimke na kojoj njihov vojnik maljem razbija kip Isusa u južnom Libanonu. Palestinski dužnosnici u izraelskom parlamentu pitali su se, jesu li vojnici učili od Donalda Trumpa, aludirajući na njegov sukob s Papom

Izraelska je vojska potvrdila autentičnost snimke na kojoj se vidi kako njihov pripadnik maljem razbija kip Isusa u dvorištu jedne obiteljske kuće u selu Debel na jugu Libanona.

U službenom propćenju navode da ovaj događaj smatraju iznimno ozbiljnim. Preliminarna istraga Sjevernog zapovjedništva potvrdila je da se na snimci nalazi njihov vojnik.

Dodaju da je takvo ponašanje nespojivo s vrijednostima koje se očekuju od vojske te da će protiv svih koji su sudjelovali u ovom vandalizmu biti poduzete mjere unutar zapovjednog lanca. Osim toga, najavili su i suradnju s lokalnom zajednicom u obnovi i vraćanju kipa na svoje mjesto.

Učili od Trumpa?

Palestinski dužnosnici u izraelskom parlamentu pitaju se je li izraelska vojska učila od Donalda Trumpa, aludirajući na njegov sukob s papom Lavom XIV. Osudili su i šutnju međunarodne zajednice, smatrajući da ona potiče daljnji radikalizam.

Ovaj se incident odvija u širem kontekstu učestalih napada na vjerske simbole u regiji. Prema podacima Centra za podatke o vjerskim slobodama, od siječnja 2024. do rujna 2025. godine zabilježen je barem 201 slučaj nasilja nad kršćanima i to uglavnom u staroj jezgri Jeruzalema, piše Jutarnji. Podsjetimo, izraelska policija nije dopustila nadbiskupu da vodi misu na Cvjetnicu.

Ministarstvo vjerskih poslova Palestinske samouprave, pak, navodi da je lani na Zapadnoj obali vandalizirano ili napadnuto 45 džamija.

Izraelska vojska ponovila je da operacije na jugu Libanona imaju za cilj uništavanje infrastrukture Hezbollaha te da nemaju namjeru oštećivati civilne ili vjerske objekte.

