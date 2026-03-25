Energetski šok žestoko remeti živote: 'Već biramo između hrane i benzina'

Rastuće cijene goriva i poremećaji u opskrbi, potaknuti sukobom na Bliskom istoku, već snažno pogađaju svakodnevni život ljudi diljem svijeta, od Indije do Australije i Europe

Alagesan (35), vlasnik male trgovine pićima i grickalicama u Coimbatoreu u Indiji, ovisi o ukapljenom naftnom plinu (UNP) za poslovanje. No zbog nestašice strahuje za opstanak. ‘Daleko sam od Bliskog istoka, ali moj život je pogođen. Boca s plinom nije dostupna zbog rata. Ne znam što da radim’, izjavio je za Guardian. Ključni problem je Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte, a koji je zbog sukoba gotovo blokiran. Posljedica je skok cijena; nafta se na svjetskom tržištu približila razini od 100 dolara po barelu, što povlači i rast cijena benzina i drugih proizvoda.

Međunarodna agencija za energiju upozorava da je riječ o ‘velikoj energetskoj krizi’, uz ‘najveći poremećaj opskrbe u povijesti globalnog tržišta nafte’. Njezin direktor Fatih Birol poručuje: ‘U nedostatku brzog rješenja, posljedice za tržišta i gospodarstva bit će sve teže.’ IEA zato građanima preporučuje smanjenje potrošnje: rad od kuće, sporiju vožnju, dijeljenje prijevoza i češće korištenje javnog prijevoza. Ljudi režu troškove gdje god mogu Diljem svijeta građani već prilagođavaju svakodnevicu. Voze samo kad moraju, prelaze na bicikle ili javni prijevoz, a u hladnijim krajevima ograničavaju grijanje na jednu prostoriju ili pak prelaze na drva. Neki su otkazali putovanja, dok drugi, koji si to mogu priuštiti, ističu prednost električnih vozila i solarnih panela. Ipak, mnogi nemaju izbora i ovise o automobilu pa troškove smanjuju na drugim stranama. U Indiji je situacija posebno teška. Gangesh (57) iz Kerale govori o ‘racionalizaciji’ plina: zemlja uvozi oko 60% LPG-a, a većina dolazi kroz Hormuški tjesnac. Zbog ograničenog protoka, isporuke kasne. Zbog toga se na novu bocu čeka i do 35 dana. Posljedice osjećaju i ugostitelji: ‘Mnogi hoteli trpe ogromne nestašice, restorani se zatvaraju, a ljudi ostaju bez posla.’

Grijanje postaje luksuz U Velikoj Britaniji Sue (73), poluumirovljena učiteljica iz Macclesfielda, gotovo je potpuno odustala od automobila, osim za nužne odlaske u bolnicu sa suprugom. Sličnu borbu vodi i Katie (71) iz Massachusettsa, koja skrbi o sinu s invaliditetom. Njegovo liječenje zahtijeva česta putovanja. ‘Već biramo između hrane i benzina. Sada pažljivo razmatramo gotovo svaki kilometar koji moramo prijeći i pokušavamo smanjiti troškove na sve moguće načine’, kaže. Posebno su pogođena kućanstva koja ovise o lož ulju. U Velikoj Britaniji ih je oko 1,7 milijuna, a u Sjevernoj Irskoj to je glavni izvor grijanja za većinu domova. David iz Londonderryja upozorava: ‘Ljudi su zabrinuti zbog novih poskupljenja. Ovdje je još hladno, a za osobe s respiratornim problemima, poput mene, stabilna temperatura je nužna.’ Anne (50) iz Perthshirea u Škotskoj kaže da je cijena 1000 litara parafina skočila s planiranih 600 na čak 1450 funti, što si više ne može priuštiti. Griju se drvom. ‘To je naporan posao, ali nemamo izbora’, kaže.

