STOP PIRATSTVU

Piratizacija u Hrvatskoj godišnje 'pojede' oko 70 milijuna eura prihoda

I.J.

09.05.2026 u 16:54

Matej Lončarić, Filip Jelavić, Ivan Benc i Miruna Herovanu sudjelovali su na panelu pod nazivom ‘Pirates 1 — Industry 0: Are We Helping Piracy?’
Matej Lončarić, Filip Jelavić, Ivan Benc i Miruna Herovanu sudjelovali su na panelu pod nazivom ‘Pirates 1 — Industry 0: Are We Helping Piracy?’ Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Privatna arhiva
Bionic
Reading

Koliko piratizacija doista smanjuje prihode od pretplata i oglašavanja, gubi li industrija milijune ili se samo mijenjaju navike korisnika te zašto se piratizacija i dalje promatra prvenstveno kao pravni, a ne tržišni problem – bila su neka od pitanja o kojima se raspravljalo na ovogodišnjim Danima komunikacija u Rovinju.

Na panelu pod nazivom ‘Pirates 1 — Industry 0: Are We Helping Piracy?’ sudjelovali su Matej Lončarić iz RTL Hrvatske i predsjednik HUDI-ja za digitalnu pretplatu i streaming, Miruna Herovanu, izvršna direktorica Audiovisual Anti-Piracy Alliancea (AAPA), Filip Jelavić, glavni tajnik Hrvatske udruge priređivača igara na sreću (HUPIS), te Ivan Benc, direktor Odjela za TV proizvode i sadržaj Hrvatskog Telekoma.

Panel o piratstvu
Panel o piratstvu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Privatna arhiva

Sudionici panela raspravljali su o tome gdje piratizacija danas najviše pogađa industriju, zašto je postojeći sustav borbe protiv piratizacije spor i neučinkovit te trebaju li se u rješavanje problema snažnije uključiti platforme, oglašivači i brendovi, a ne samo nositelji prava.

vezane vijesti

Tema panela bila je i postoji li model koji može smanjiti štetu od piratizacije bez dodatnog frustriranja korisnika i ograničavanja pristupa sadržaju.

Zaključeno je kako pitanje više nije postoji li piratizacija, nego tko na kraju plaća račun njezinih posljedica.

Istaknuto je i da procjena gubitka prihoda u Hrvatskoj zbog ilegalnih priključaka piratskih servisa iznosi oko 60 milijuna eura godišnje, dok se dodatnih 10 milijuna eura procjenjuje kao gubitak prihoda od oglašavanja na takvom sadržaju. Ukupni procijenjeni gubitak tako doseže oko 70 milijuna eura godišnje.

>>>Pirati nanose ogromnu štetu: Zbog ovoga imamo manje filmova, a na gubitku su gledatelji i država

STOP PIRATSTVU

Biraj legalno i uključi se u borbu protiv piraterije

Ponukani učestalošću piraterije na našim prostorima, a s obzirom na prilično nizak stupanj informiranosti javnosti o ovoj temi, pokrenuli smo stranicu Stop piratstvu. Na njoj ćete moći pronaći svježe informacije i priče o tržištu piratskog – ali i legalnog – streaminga u Hrvatskoj i svijetu.

tportal
Izvor: Montaža: Neven Bučević / Autor: Stop piratstvu

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MANIFESTACIJA U ZAGREBU

MANIFESTACIJA U ZAGREBU

FOTO Trnjanski kresovi: Prosvjednike i antifašiste razdvojila policija, čule se i Thompsonove pjesme
slabije podrhtavanje

slabije podrhtavanje

Potres uznemirio građane: 'Čula se tutnjava, neugodan osjećaj'
okupljanje u zagrebu

okupljanje u zagrebu

'Dijete nije kraj, nego novi početak': Emotivna ispovijest mlade majke na 'Hodu za život', Thompson otpjevao 'Lijepa li si'

najpopularnije

Još vijesti