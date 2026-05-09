Piratizacija u Hrvatskoj godišnje 'pojede' oko 70 milijuna eura prihoda

Na panelu pod nazivom ‘Pirates 1 — Industry 0: Are We Helping Piracy?’ sudjelovali su Matej Lončarić iz RTL Hrvatske i predsjednik HUDI-ja za digitalnu pretplatu i streaming, Miruna Herovanu , izvršna direktorica Audiovisual Anti-Piracy Alliancea (AAPA), Filip Jelavić , glavni tajnik Hrvatske udruge priređivača igara na sreću (HUPIS), te Ivan Benc , direktor Odjela za TV proizvode i sadržaj Hrvatskog Telekoma.

Sudionici panela raspravljali su o tome gdje piratizacija danas najviše pogađa industriju , zašto je postojeći sustav borbe protiv piratizacije spor i neučinkovit te trebaju li se u rješavanje problema snažnije uključiti platforme, oglašivači i brendovi, a ne samo nositelji prava.

Tema panela bila je i postoji li model koji može smanjiti štetu od piratizacije bez dodatnog frustriranja korisnika i ograničavanja pristupa sadržaju.

Zaključeno je kako pitanje više nije postoji li piratizacija, nego tko na kraju plaća račun njezinih posljedica.

Istaknuto je i da procjena gubitka prihoda u Hrvatskoj zbog ilegalnih priključaka piratskih servisa iznosi oko 60 milijuna eura godišnje, dok se dodatnih 10 milijuna eura procjenjuje kao gubitak prihoda od oglašavanja na takvom sadržaju. Ukupni procijenjeni gubitak tako doseže oko 70 milijuna eura godišnje.

