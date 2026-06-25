Dom 'Sveta Ana': Besplatni programi podrške i aktivnog starenja za starije od 65 godina

Projekt je usmjeren na jačanje socijalne uključenosti, smanjenje usamljenosti i poboljšanje kvalitete života starijih osoba kroz psihosocijalnu podršku, grupne aktivnosti i pomoć u ostvarivanju socijalnih i zdravstvenih prava.

U aktivnosti se mogu uključiti sve osobe starije od 65 godina, kao i druge ranjive skupine kojima je potrebna dodatna podrška, uključujući osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, osobe u riziku od socijalne isključenosti, beskućnike i azilante, navodi se u priopćenju iz tog Doma.

Sudionicima su dostupni individualni razgovori sa stručnim osobama te grupe podrške pod vodstvom psihologa. UZ to, dostupna im je i podrška u ostvarivanju socijalnih i zdravstvenih prava, uključujući informiranje o dostupnim uslugama, pravno savjetovanje i pomoć pri snalaženju u sustavu socijalne skrbi i zdravstvene zaštite.

Poseban dio programa čine aktivnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena, a jedna od takvih je 'Ivanjsko jutro' u Muzeju suvremene umjetnosti, koja će se održati 30. lipnja u Muzeju, kao neformalno druženje uz glazbu, razgovor, društvene igre.

Taj Muzej svake prve srijede u mjesecu omogućuje besplatan ulaz umirovljenicima te nudi sadržaje koji spajaju kulturu, druženje i cjeloživotno učenje. Aktivnosti u Domu za starije osobe Sveta Ana održavaju se prema rasporedu: Grupe podrške – četvrtkom od 13 do 14 sati, a aktivnosti slobodnog vremena – petkom od 10.30 do 11.30 sati.

Program se provodi do 24. srpnja, a nastavlja se od 17. kolovoza.

Više informacija dostupno je na: https://www.sv-ana.hr/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-ukljucivanje-u-projekt-zajedno-za-zajednicu/ Projekt 'Zajedno za zajednicu' provodi Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb u partnerstvu s Klubom 'Mariška' iz Koprivnice.