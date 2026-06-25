POSLALI POZIV

Dom 'Sveta Ana': Besplatni programi podrške i aktivnog starenja za starije od 65 godina

L. Š. / Hina

25.06.2026 u 18:02

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Creative Commons / Autor: Pasja1000/ Pixabay
Bionic
Reading

Zagrebački dom za starije osobe 'Sveta Ana' pozvao je građane starije od 65 godina da se uključe u besplatne programe podrške, druženja i aktivnog starenja koji se provode u okviru projekta 'Zajedno za zajednicu', financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+)

U aktivnosti se mogu uključiti sve osobe starije od 65 godina, kao i druge ranjive skupine kojima je potrebna dodatna podrška, uključujući osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, osobe u riziku od socijalne isključenosti, beskućnike i azilante, navodi se u priopćenju iz tog Doma.

Projekt je usmjeren na jačanje socijalne uključenosti, smanjenje usamljenosti i poboljšanje kvalitete života starijih osoba kroz psihosocijalnu podršku, grupne aktivnosti i pomoć u ostvarivanju socijalnih i zdravstvenih prava.

vezane vijesti

Sudionicima su dostupni individualni razgovori sa stručnim osobama te grupe podrške pod vodstvom psihologa. UZ to, dostupna im je i podrška u ostvarivanju socijalnih i zdravstvenih prava, uključujući informiranje o dostupnim uslugama, pravno savjetovanje i pomoć pri snalaženju u sustavu socijalne skrbi i zdravstvene zaštite.

Poseban dio programa čine aktivnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena, a jedna od takvih je 'Ivanjsko jutro' u Muzeju suvremene umjetnosti, koja će se održati 30. lipnja u Muzeju, kao neformalno druženje uz glazbu, razgovor, društvene igre.

Taj Muzej svake prve srijede u mjesecu omogućuje besplatan ulaz umirovljenicima te nudi sadržaje koji spajaju kulturu, druženje i cjeloživotno učenje. Aktivnosti u Domu za starije osobe Sveta Ana održavaju se prema rasporedu: Grupe podrške – četvrtkom od 13 do 14 sati, a aktivnosti slobodnog vremena – petkom od 10.30 do 11.30 sati.

Program se provodi do 24. srpnja, a nastavlja se od 17. kolovoza.

Više informacija dostupno je na: https://www.sv-ana.hr/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-ukljucivanje-u-projekt-zajedno-za-zajednicu/ Projekt 'Zajedno za zajednicu' provodi Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb u partnerstvu s Klubom 'Mariška' iz Koprivnice.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
borbena moć 26

borbena moć 26

Rafalei, Black Hawk, brodovi i rakete: Pogledajte impresivnu vježbu Hrvatske vojske
'MOJA DVA PRIJATELJA'

'MOJA DVA PRIJATELJA'

VIDEO Vučić predstavio Milutina i Dragutina: 'Dolaze na skup SNS-a'
U BOLNICI JE

U BOLNICI JE

Talijanka teško ozlijeđena nakon skoka sa stijene na Kamenjaku

najpopularnije

Još vijesti