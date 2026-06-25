Veleposlanik otkrio što se događa s Hrvatima u Venezueli

Dva snažna potresa, magnitude 7,2 i 7,5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici, pogodila su noćas Venezuelu. Prema navodima privremene predsjednice Delcy Rodriguez, najmanje je 164 poginulih i 971 ozlijeđenih. Američki geološki zavod procjenjuje kako bi se broj poginulih mogao popeti i na 10.000.

No, zasad među žrtvama nema nikoga od nekoliko tisuća Hrvata koji borave u Venezueli, potvrdio je za Dnevnik Nove TV hrvatski veleposlanik u Brazilu, Ranko Vilović, koji pokriva i ovu južnoameričku zemlju.