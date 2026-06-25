Veleposlanik otkrio što se događa s Hrvatima u Venezueli

Hrvatski veleposlanik u Brazilu, Ranko Vilović rekao je da među stradalima nema Hrvata te da nitko od njih nije zatražio zamjenski smještaj
Dva snažna potresa, magnitude 7,2 i 7,5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici, pogodila su noćas Venezuelu. Prema navodima privremene predsjednice Delcy Rodriguez, najmanje je 164 poginulih i 971 ozlijeđenih. Američki geološki zavod procjenjuje kako bi se broj poginulih mogao popeti i na 10.000.
No, zasad među žrtvama nema nikoga od nekoliko tisuća Hrvata koji borave u Venezueli, potvrdio je za Dnevnik Nove TV hrvatski veleposlanik u Brazilu, Ranko Vilović, koji pokriva i ovu južnoameričku zemlju.
Dodao je da zasad nitko od Hrvata nije zatražio zamjenski smještaj, iako je šteta na stambenim objektima ogromna. Zbog toga je zabrinut da bi moglo biti još više mrtvih.
"Bojimo se da će taj broj rasti iz sata u sat. Očekuje se da će ići i preko 1000, međutim među njima, srećom, nema Hrvata ni hrvatskih iseljenika. Stradale su kuće, stradali su stanovi. No, nitko od hrvatskih građana i iseljenika nije zatražio zamjenski smještaj. Dakle, na sigurnom su", rekao je Ranko Vilović.