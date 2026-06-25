ranko vilović

Veleposlanik otkrio što se događa s Hrvatima u Venezueli

M.Da.

25.06.2026 u 17:47

tportal
Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R
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Hrvatski veleposlanik u Brazilu, Ranko Vilović rekao je da među stradalima nema Hrvata te da nitko od njih nije zatražio zamjenski smještaj

Dva snažna potresa, magnitude 7,2 i 7,5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici, pogodila su noćas Venezuelu. Prema navodima privremene predsjednice Delcy Rodriguez, najmanje je 164 poginulih i 971 ozlijeđenih. Američki geološki zavod procjenjuje kako bi se broj poginulih mogao popeti i na 10.000.

No, zasad među žrtvama nema nikoga od nekoliko tisuća Hrvata koji borave u Venezueli, potvrdio je za Dnevnik Nove TV hrvatski veleposlanik u Brazilu, Ranko Vilović, koji pokriva i ovu južnoameričku zemlju.

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Dodao je da zasad nitko od Hrvata nije zatražio zamjenski smještaj, iako je šteta na stambenim objektima ogromna. Zbog toga je zabrinut da bi moglo biti još više mrtvih.

potres u venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
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Potres u Venezueli Izvor: Profimedia / Autor: Diko Betancourt / AFP

"Bojimo se da će taj broj rasti iz sata u sat. Očekuje se da će ići i preko 1000, međutim među njima, srećom, nema Hrvata ni hrvatskih iseljenika. Stradale su kuće, stradali su stanovi. No, nitko od hrvatskih građana i iseljenika nije zatražio zamjenski smještaj. Dakle, na sigurnom su", rekao je Ranko Vilović.

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