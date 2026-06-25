Velike promjene za putnike u EU-u: Povrat novca stiže brže, uvode se nova pravila

'Prava putnika u svim vrstama prijevoza imaju smisla samo ako se mogu učinkovito provoditi. Današnji sporazum označava još jedan važan korak prema transparentnijem, dosljednijem i putnicima prilagođenijem okviru diljem EU-a', izjavio je ciparski ministar prometa i komunikacija Alexis Vafeades , čija zemlja predsjedava Vijećem EU-a.

Nakon što je nedavno postignut dogovor o pravima putnika u zračnom prijevozu, sada su dogovorena pravila o njihovim pravima za sve vrste prijevoza.

Nova pravila trebala bi olakšati putnicima dobivanje informacija, pomoći i naknade na koje imaju pravo te ojačati zaštitu osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću, kao i pružiti veću pravnu sigurnost za karte kupljene putem posrednika.

Dogovor uvodi jasnija pravila o povratu novca kada putnici rezerviraju avionske karte putem posrednika, kao što su putničke agencije ili platforme za online rezervacije.

Kako bi se izbjeglo nerazmjerno financijsko opterećenje najmanjih posrednika kao što su lokalne putničke agencije, sporazum predviđa iznimku za mikropoduzeća, pod uvjetom da su putnici jasno unaprijed obaviješteni o ovom aranžmanu na početku postupka rezervacije. Radi poboljšanja transparentnosti, posrednici će morati obavijestiti putnike u trenutku rezervacije o primjenjivim aranžmanima povrata novca. Zrakoplovne tvrtke također će morati javno naznačiti surađuju li s posrednicima u obradi zahtjeva za povrat novca. Putnici koji imaju pravo na povrat novca moraju ga primiti u roku od sedam dana. Ako je posrednik platio prijevozniku sa svog računa, povrat novca mora se izvršiti u roku od 14 dana.

Nova pravila zabranjuju praksu po kojoj su posrednici mogli kupovati zrakoplovne karte, a da pritom nisu obavijestili aviokompaniju o svom posredničkom statusu.

Prema novim pravilima, uvode se standardizirani obrasci za zahtjeve za povrat troškova i naknadu štete. Putnici će moći podnijeti zahtjeve koristeći ove obrasce ili bilo koji ekvivalentni obrazac koji je dostavio prijevoznik, elektronički ili putem drugih kanala.

U slučaju kršenja prava putnika, mora im se zajamčiti jasan, pristupačan i učinkovit put za podnošenje pritužbi. Pojačana su i prava osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću. U slučaju da zrakoplovna tvrtka zahtijeva da putnik putuje s pratnjom iz sigurnosnih razloga i ne može pružiti potrebnu pomoć, putnik će imati pravo putovati s pratnjom po svom izboru besplatno. Pratitelj mora sjediti pored putnika kojem je potrebna pomoć. Prema postojećem zakonodavstvu, tijela za upravljanje zračnim lukama, operateri lučkih terminala, prijevoznici, željeznički poduzetnici i upravitelji kolodvora dužni su uspostaviti i objaviti standarde kvalitete usluge koji se odnose na prava osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću.

Sporazum proširuje ovu obvezu na zračne prijevoznike, autobusne prijevoznike i operatere autobusnih terminala, s ciljem usklađivanja standarda kvalitete usluge u svim vrstama prijevoza, uzimajući u obzir specifične karakteristike svakog sektora.

Postignuti dogovor sada trebaju potvrditi i Vijeće i Parlament, nakon čega nova pravila stupaju na snagu.