Što će biti s cijenama goriva od utorka? Plenković sve otkrio u četiri riječi

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na novu odluku o cijenama goriva koju će Vlada trebati donijeti u ponedjeljak, kako bi od utorka vozači mogli točiti gorivo po novim cijenama. Zasad se nagađa kako će benzin pojeftiniti, a dizel poskupjeti
Svaka se dva tjedna mijenjaju cijene goriva na domaćim benzinskim postajama, koje se nalaze izvan autocesta. Vlada svojom uredbom kontrolira cijene goriva, kako se one ne bi kretale u skladu sa svjetskim tržištima.
Vozače bi tako od utorka na benzinskim pumpama, prema pisanjima medija, trebale, dočekati sljedeće cijene:
Eurosuper 95 bi trebao koštati 1,60 eura po litri, što je pad od dva centa. Eurodizel bi trebao stajati 1,77 eura po litri, što je poskupljenje od dva centa. Kod plavog dizela, koji bi trebao koštati 1,25 eura po litri, zasad se bilježi poskupljenje od četiri centa.
No, situacija na svjetskim tržištima se mijenja, kao i cijena nafte na burzama. Stoga će točne cijene biti poznate tek u ponedjeljak, kad Vlada donese odluku. Kakva će ona biti, otkrio je premijer Andrej Plenković.
"Vlada već pet mjeseci regulira cijenu benzina, dizela, plavog dizela i ukapljenog naftnog plina, kao što je to činila i ranije, tijekom energetske krize, kad smo 95 sjednica imali posvećenih toj temi. Sjest ćemo opet s predstavnicima ministarstava pa ćemo u ponedjeljak utvrditi novu cijenu goriva. Povećanje će biti minimalno", ustvrdio je Plenković.