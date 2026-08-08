Što će biti s cijenama goriva od utorka? Plenković sve otkrio u četiri riječi

Svaka se dva tjedna mijenjaju cijene goriva na domaćim benzinskim postajama, koje se nalaze izvan autocesta. Vlada svojom uredbom kontrolira cijene goriva, kako se one ne bi kretale u skladu sa svjetskim tržištima.

Vozače bi tako od utorka na benzinskim pumpama, prema pisanjima medija, trebale, dočekati sljedeće cijene:

Eurosuper 95 bi trebao koštati 1,60 eura po litri, što je pad od dva centa. Eurodizel bi trebao stajati 1,77 eura po litri, što je poskupljenje od dva centa. Kod plavog dizela, koji bi trebao koštati 1,25 eura po litri, zasad se bilježi poskupljenje od četiri centa.