Grmoja: 'Želudac me boli jer moram biti s istim ljudima koji su trovali Liku', stigao odgovor

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja u subotu je prozvao Vladu zbog opasnog otpada kod Gospića te zatražio političku odgovornost i najavio daljnje razotkrivanje, kako je rekao, kriminalne sprege, a kritizirao je i ulaganja u Metkoviću

"Premijer Andrej Plenković nije bio u Metkoviću od 2016. kad je obećao mnoge projekte za ovaj grad. Obećao je pothodnik, spoj Metkovića na autocestu. Prošlo je 10 godina, tek se kreće u realizaciju tog projekta", rekao je Grmoja uoči Maratona lađa koji se ove godine po 29. put održava na rijeci Neretvi, u Metkoviću, Opuzenu i Pločama. Kazao je i da je ozbiljno razmišljao hoće li ići na zapovjedni brod. "Želudac me boli - sjediti i biti na tako malom prostoru s istim ljudima koji su trovali našu Liku", kazao je upitan o sanaciji 37.000 tona otpada, od čega je 33.000 zakopano kod Gospića na prostoru bivšeg PPK-a Velebit. Ustvrdio je da je "glavni državni inspektor Andrija Mikulić, kojeg je postavio Andrej Plenković, primao novac kako bi trovao Ličane" te dodao da očekuje "minimum političke odgovornosti".

Tko je sudjelovao u kriminalnom lancu? Govoreći o konkretnim rješenjima sanacije otpada, rekao je da Savjet za ekologiju može ponuditi rješenja, ali da se prethodno mora utvrditi tko je sudjelovao "u kriminalnom lancu". "Tko je sve primao novac, tko je zatvarao oči? Jedni od njih su zasigurno ministrica Vučković i premijer Plenković, ali tu su i predstavnici županijskih, kao i gradskih vlasti u Gospiću. Svi su oni odgovorni", ustvrdio je. "Umjesto da barem ministrica Vučković ponudi ostavku, ništa od toga. Vade se na neke smiješne stvari", ocijenio je, a građanima poručio: "Nemojte zaboraviti tko vas je trovao, a tko je to trovanje razotkrivao". Most će, kazao je, nastaviti razotkrivati "kriminalnu spregu" i istovremeno upozorio na projekt Gornji horizonti zbog kojeg, kako je rekao, Neretva trpi. "Tek su nakon 10 godina, prema Konvenciji o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (ESPOO), pokrenuli utjecaj projekta na dolinu Neretve", naveo je.

Dva zaključka Iako je stigao u Metković na Maraton lađa, premijer Plenković nije komentirao Grmojine prozivke. No, osvrnuo se na ilegalno odbacivanje 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću. "Instrukcije su sasvim jasne. Mi smo održali sastanak na kojem smo donijeli dva zaključka. Jedan je da se moraju procesuirati svi odgovorni za ovaj postupak, a drugi da se sve mora sanirati. Evo vam primjer varaždinskih bala, koje su godinama stajale na ulazu u grad. Mi smo to riješili. Razumijem urgentnost, ali to je prevelik novac da bismo sanaciju direktno pogodovali. Sve službe rade i vjerujem da ćemo uz ova dva principa uspjeti sanirati", rekao je premijer osvrnuvši se na činjenicu da će sanacija koštati, prema nekim procjenama, više od 125 milijuna eura. Gradonačelnik Gospića i bivši HDZ-ovac Darko Milinović u petak je zaprijetio prosvjedom u Zagrebu, ako Vlada ne sasluša zahtjeve građana. "Neki dan smo imali sastanak, MIlinović je bio spriječen. Dakle, stalno komuniciramo. Poruka građanima je da će oni koji su taj otpad donijeli tamo biti sancionirani, a otpad saniran", naglasio je Plenković.