Istra dobiva Banku hrane: Županija kupuje nekretninu u Zabrežanima

Projekt osnivanja Banke hrane u Hrvatskoj iniciralo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva radi uspostave organiziranog sustava prikupljanja donacija hrane iz svih faza lanca opskrbe te njezine preraspodjele potrebitim građanima, a programom je predviđen model uspostave županijskih koordinatora koji bi preuzeli ulogu banke hrane u svakoj županiji te bili zaduženi za koordinaciju podjele i prihvata donirane hrane na relaciji donator – posrednik.

Riječ je o nekretnini od 2.334 četvorna metra, odnosno o gospodarskom dvorištu površine 1.500 četvornih metara i hali od 840 četvornih metara.

Cilj je, rečeno jena sjednici, smanjenje bacanja hrane za pet posto, a tijekom prve godine i do deset posto.

Vijećnici su jednoglasno podržali i osnivanje novog županijskog upravnog odjela - Upravnog odjel za kapitalne investicije i stambenu politiku. Prema riječima pročelnika Upravnog odjela župana Ivana Glušca, u Istri se, u različitim fazama, realiziraju kapitalne investicije vrijedne čak 150 milijuna eura, što Istarsku županiju čini najvećim javnim investitorom u odnosu na ostale jedinice regionalne samouprave i druga državna tijela.

'Da bi se ti procesi još više ubrzali, da bi se osiguralo još bolje privlačenje sredstava, trebamo imati odjel za investicije. Tu se nadovezuje i stambena politika koja postaje jedna od novih ključnih politika na državnoj, županijskoj, gradskoj i općinskoj razini. U tom smislu usvojen je i novi Zakon o priuštivom stanovanju, u okviru kojeg će država uložiti oko dvije milijarde eura, a podaci pokazuju da je Istra, uz Dubrovačko-neretvansku županiju, na najvećem udaru po pitanju nekretnina', objasnio je Glušac.

Dodao je i da je osnivanje odjela prvi korak, dok je drugi osnivanje nove županijske ustanove za poticanu stanogradnju koja će biti nositelj svih aktivnosti kako bi se, u suradnji s gradovima i općinama, privuklo što više sredstava i izgradilo što više stanova za sugrađane.

'Na ovaj se način rješava i daljnje privlačenje potpora za stjecanje nekretnina, izgradnju obiteljskih kuća, stanova te najam stanova na tržištu koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom', naglasio je pročelnik Glušac. Županijska skupština usvojila je i rebalans ovogodišnjeg proračuna, s uključenim novim odjelom, a potom su podnesena izvješća o radu županijskih ustanova u 2025. godini u području socijalne skrbi i zdravstva.