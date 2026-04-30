Trump na popis želja dodao novi projekt? Sad hoće i svoj tjesnac na Bliskom istoku

Na svojoj platformi Truth Social podijelio je umjetnom inteligencijom generiranu kartu na kojoj je strateški važan Hormuški tjesnac označen kao ‘Strait of Trump’ ( Trumpov tjesnac ).

No zbog aktualnog sukoba SAD-a i Irana, prolaz je u velikoj mjeri blokiran, što je izazvalo poremećaje na tržištu i nagli rast cijena. Cijena nafte Brent premašila je 125 dolara po barelu, dok su cijene goriva u SAD-u osjetno porasle.

Hormuški tjesnac , koji povezuje Perzijski zaljev s otvorenim morem između Irana i Omana, jedna je od najvažnijih točaka globalne trgovine energentima. Kroz njega svakodnevno prolazi više od 20 milijuna barela nafte, što čini oko četvrtine svjetskog pomorskog prometa nafte.

Nije prvi put da ga tako naziva

Iako Trump nije izravno rekao da želi službeno preimenovati tjesnac, ovo nije prvi put da koristi takav naziv. Još u ožujku je u jednom obraćanju ‘slučajno’ spomenuo ‘Trumpov tjesnac’, da bi se potom ispravio, piše The Independent.

‘Moraju ga otvoriti. Moraju otvoriti Trumpov tjesnac… mislim, Hormuški. Ispričavam se, strašna pogreška’, rekao je tada, dodajući kako mediji neće moći tvrditi da je riječ o slučajnosti.

Objava je brzo izazvala reakcije, među kojima i onu guvernera Gavina Newsoma, koji je na društvenoj mreži X ironično komentirao rast cijena nafte i upitao zašto predsjednik jednostavno ‘ne otvori Trumpov tjesnac’.

Poznata sklonost brendiranju

Trump je i ranije bio poznat po stavljanju svog imena na razne projekte i proizvode. Prije ulaska u politiku njegovo ime nosili su hoteli, golf-tereni, pa čak i proizvodi poput votke i odrezaka.

U drugom predsjedničkom mandatu ta praksa se nastavila – njegovo ime već je povezano s brojnim državnim projektima, institucijama pa čak i planovima za vojne programe. Među prijedlozima su i preimenovanja važnih prometnih čvorišta te posebni projekti poput ‘Trump računa’ za djecu.