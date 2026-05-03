Američki vojnici nestali usred vojne vježbe u Maroku

Nestali Amerikanci sudjelovali su u vježbi "Afrički lav 2026.", godišnjoj zajedničkoj vježbi osmišljenoj za jačanje operacija između američkih snaga, NATO saveznika i afričkih nacija, rekli su dužnosnici.

AFRICOM je objavio da je njihov nestanak prijavljen u subotu u blizini poligona za obuku Cap Draa, koji se nalazi nedaleko od grada Tan-Tan u Maroku.

U tijeku je potraga za vojnicima u kojoj sudjeluju kopneni, zračni i pomorski resursi SAD-a, Maroka i drugih zemalja, rekli su dužnosnici.