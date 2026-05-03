afrički lav 2026.

Američki vojnici nestali usred vojne vježbe u Maroku

M.Da./Hina

03.05.2026 u 17:43

Američki vojnici - Ilustracija
Američki vojnici - Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Michele Ursi / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Dva američka vojnika nestala su tijekom vojnih vježbi u Maroku, priopćilo je Američko zapovjedništvo za Afriku (AFRICOM), a prenosi u nedjelju BBC

Nestali Amerikanci sudjelovali su u vježbi "Afrički lav 2026.", godišnjoj zajedničkoj vježbi osmišljenoj za jačanje operacija između američkih snaga, NATO saveznika i afričkih nacija, rekli su dužnosnici.

AFRICOM je objavio da je njihov nestanak prijavljen u subotu u blizini poligona za obuku Cap Draa, koji se nalazi nedaleko od grada Tan-Tan u Maroku.

U tijeku je potraga za vojnicima u kojoj sudjeluju kopneni, zračni i pomorski resursi SAD-a, Maroka i drugih zemalja, rekli su dužnosnici.

vezane vijesti

Uključeno više od 5000 ljudi

Vježba "Afrički lav", najveća godišnja zajednička vojna vježba na kontinentu, održava se diljem Maroka, Gane, Senegala i Tunisa.

Fokus vježbe je na operacijama u svim domenama, odgovoru na krize i multinacionalnoj koordinaciji kako bi se poboljšala regionalna sigurnost i osigurala spremnost za hitne situacije.

Vježba, koja uključuje 5000 ljudi iz više od 40 zemalja i više od 30 industrijskih partnera iz SAD-a, traje od 27. travnja do 8. svibnja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TURISTIČKA SEZONA

TURISTIČKA SEZONA

Grčka povukla prvi potez, Italija i Portugal slijede: Britanci poručuju – 'Čekamo Hrvatsku'
HITNA PRODAJA

HITNA PRODAJA

Oružje vrijedno milijarde stiže na Bliski istok: 'Ovo je izvanredno stanje'
TIP 076 SEČUAN

TIP 076 SEČUAN

Amerikanci bi trebali biti zabrinuti: Pazite što Kinezi upravo testiraju u Južnom kineskom moru

najpopularnije

Još vijesti