Narkobande preuzimaju Europu, jedna članica već priznaje: Izgubili smo kontrolu

Zločinačke narkobande postale su ozbiljna prijetnja europskoj sigurnosti. Ulice su preplavljene kokainom iz Južne Amerike, pokušavaju korumpirati dužnosnike i zapošljavaju novi val plaćenih ubojica, upozorava Agencija Europske unije za droge (EUDA). Prema riječima Alexisa Goosdeela, odlazećeg direktora EUDA-e, europski kreatori politika godinama nisu kriminalnim organizacijama posvećivali dovoljno pozornosti jer su fokus preusmjerili na financijske krize, terorizam, pandemiju Covida-19 i rat u Ukrajini. U međuvremenu su, kaže, kriminalne mreže izgradile snažne i razgranate poslove s drogom. Europa se sada, dodaje, s velikim zakašnjenjem suočava s „hiperdostupnošću“ ilegalnih droga i sustavnim pokušajima trgovaca drogom da zastraše i korumpiraju ljude u lukama, policiji i pravosuđu. Teško je zamisliti koliko je droge ne europskom tržištu „Otkrili smo samo vrh ledenog brijega, a nismo vidjeli što se nalazi ispod površine“, rekao je Goosdeel za Financial Times na kraju svog desetogodišnjeg mandata. „Mislim da trenutačno nije moguće ni zamisliti razmjere.“

Upozorenja stižu i iz pojedinih država. Policijski sindikat u južnoj Španjolskoj poručio je da je država „izgubila kontrolu“ nad borbom protiv krijumčara. U Belgiji se čuju ocjene da zemlja riskira postati „narko-država“, dok je ubojstvo brata aktivista protiv droge u Marseilleu dodatno pojačalo strahove od širenja nasilja u Francuskoj. Goosdeel ističe da trgovina drogom predstavlja „višedimenzionalnu“ prijetnju Europi – od smrtonosnog nasilja do duboke institucionalne korupcije. „Prijetnja je danas iznimno velika“, naglasio je.

EU ima novi akcijski plan Europska komisija je zato ovog mjeseca predstavila novi akcijski plan za borbu protiv droga, nazvavši trgovinu drogom „velikom prijetnjom dobrobiti Europljana“ koja zahtijeva snažniji i koordiniran odgovor na razini EU-a. Ključna promjena posljednjih godina, kaže Goosdeel, jest snažan rast proizvodnje i trgovine kokainom, ponajprije iz Kolumbije, Perua i Bolivije. „U posljednjih šest ili sedam godina svjedočimo eksponencijalnom porastu dostupnosti kokaina na europskom tržištu, uz stabilne cijene i vrlo visoku razinu čistoće“, rekao je, upozorivši da to potiče žešću konkurenciju među narkokartelima i širenje tržišta. Istodobno raste i tzv. „kriminal kao usluga“, uključujući plaćene ubojice i specijalizirane mreže za postavljanje laboratorija za droge. „Ubojstvo kao usluga često uključuje mlade ljude regrutirane putem društvenih mreža“, rekao je Goosdeel.