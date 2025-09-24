Znate li što je 'tech neck'? Ovako nam ekrani ubrzavaju starenje kože

Rijetko odvajanje pojedinaca od njihovih mobitela, računala i ostale tehnologije danas je toliko učestalo da je dobilo i 'suvremen' tehnološki naziv - 'tehnološki vrat' (tech neck).

Riječ je o preuranjenoj pojavi bora, opuštenoj koži i finim sitnim linijama koje nastaju zbog beskrajnih sati koje provodimo gledajući u svoje pametne telefone, tablete i prijenosna računala. Za razliku od dubokih bora, sitne fine linije su plitke bore koje obično nastaju pri određenim pokretima ili kao posljedica čimbenika poput oštećenja od sunca i dehidracije i pojavljuju se i u ranijoj životnoj dobi, a mogu biti prethodnica pojave prijevremenih bora.

Ogledalo će sada mnogima 'otkriti' koliko dugo putuju na posao, bit će svojevrstan dokaz višestrukih Zoom maratona i beskrajnog skrolanja, o čemu svjedoče i linije urezane u dekolte.

'Tehnološki vrat je pojam koji se obično koristi da bi se opisalo u kolikoj mjeri poguban utjecaj na naše tijelo ima pogrbljen položaj za vrijeme korištenja pametnih telefona i/ili tableta', objašnjava britanski dermatolog, dr. Derrick Phillips te dodaje da "se to odnosi i na mišiće vrata te da jako utječe na teksturu, izgled i kvalitetu kože'.

"Kombinacija lošeg držanja dok gledamo u, primjerice pametni telefon i utjecaj plavog svjetla na kožu mogu pridonijeti nastanku 'tehnološkog vrata', što se može manifestirati kao naborana koža vrata i dekoltea ili pojava finih linija te neujednačena tekstura i loša kvaliteta kože".