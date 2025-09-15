Potraga za eliksirom mladosti: Ovako tech milijarderi pokušavaju pobijediti smrt

Kad su se kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno u Kini dotaknuli ideje da bi ljudi još u ovom stoljeću mogli produljiti životni vijek do 150 godina, tema dugovječnosti iz diplomatskih krugova naglo se preselila u javnu raspravu

No nisu samo svjetski vođe zaintrigirani idejom 'eliksira mladosti'. Najmoćniji ljudi Silicijske doline već godinama koriste svoje bogatstvo da bi osporili poimanje smrti kao jedine životne izvjesnosti ili barem pokušali produžiti svoje vrijeme na Zemlji.

Jeff Bezos, Peter Thiel i Sam Altman ulažu u biotehnološke tvrtke koje nastoje zaustaviti starenje na staničnoj razini, a Sergey Brin i Sean Parker svoje milijarde usmjeravaju u borbu protiv bolesti povezanih sa starošću, od raka do Parkinsonove bolesti. A poduzetnik Bryan Johnson odlučio je na sebi testirati stroge režime prehrane, tjelovježbe i wellness planove u ozbiljnom pokušaju da uspori otkucaje biološkog sata.

Sam Altman – deset godina dulji život Direktor OpenAI-a i milijarder čija se vrijednost procjenjuje na oko 2,1 milijardu dolara, Sam Altman, uložio je 180 milijuna dolara u Retro Biosciences, startup koji želi produžiti ljudski život za barem desetljeće. Njegov šef Joe Betts-LaCroix rekao je za Business Insider da tvrtka 'krši sva pravila rane biotehnologije' jer se ne fokusira na samo jednu platformu, već paralelno razvija više pristupa. Altman smatra da je istraživanje dugovječnosti potrebno vršiti 'pristupom OpenAI-a': brzim testiranjem i eksperimentiranjem na više frontova, a ne fokusom samo na jedan smjer. Njegova osobna rutina je prilično jednostavna: zdrava prehrana, redovito vježbanje, dovoljno sna i metformin, lijek za dijabetes koji je popularan među biohakerima kao potencijalni alat protiv starenja.

Peter Thiel – od biotehnologije do kriogenike Peter Thiel, suosnivač PayPala i Palantira s bogatstvom procijenjenim na 24,8 milijardi dolara, već desetljećima ulaže u istraživanja dugovječnosti. Bio je rani investitor u Unity Biotechnology, tvrtku koja razvija lijekove za starenje stanica. Godine 2006. donirao je 3,5 milijuna dolara zakladi Methuselah Foundation, a do 2017. povećao je iznos na sedam milijuna. Poznat je i po članstvu u Alcor Life Extension Foundationu, neprofitnoj organizaciji koja se bavi kriogenikom, odnosno zamrzavanjem tijela u nadi da će ih buduća tehnologija 'oživjeti'. 'Ljudi kažu da je smrt prirodna, dio života. Mislim da je to daleko od istine', rekao je Thiel 2012. godine.

Larry Ellison: 'Smrt nikad nije imala smisla' Suosnivač Oraclea, Larry Ellison, prema Bloombergovu indeksu težak je 383 milijarde dolara. Još 1997. godine osnovao je Ellison Medical Foundation, koja je financirala biomedicinska istraživanja starenja, a do 2013. godine 80 posto od ukupno 430 milijuna dolara bespovratnih sredstava otišlo je upravo u tu svrhu. Ellison je donirao i 200 milijuna dolara Sveučilištu Južne Kalifornije za istraživanje raka, a njegov institut je kasnije preimenovan u Ellison Institute of Technology. 'Smrt mi nikad nije imala smisla. Kako osoba može jednostavno nestati?' rekao je autoru svoje biografije.

Larry Page – Googleova borba protiv starenja Googleov suosnivač Larry Page, čije se bogatstvo procjenjuje na 210 milijardi dolara, 2013. godine osnovao je Calico Labs, biotehnološku tvrtku usmjerenu na istraživanje starenja. Godinu kasnije Calico je sklopio partnerstvo s farmaceutskim divom AbbVie, vrijedno milijarde dolara, za razvoj terapija protiv bolesti povezanih sa starenjem. Tvrtka se smatra pretečom Altos Labsa, startupa posvećenog pomlađivanju stanica u koji je uložio i Jeff Bezos. Ipak, osnivač Calica Bill Maris 2020. godine priznao je da je 'razočaran' nedostatkom vidljivog napretka.

Sergey Brin – osobna borba protiv Parkinsona Drugi Googleov suosnivač, Sergey Brin, vrijedan je oko 196 milijardi dolara. Kada je 2008. otkrio da nosi genetsku mutaciju koja mu povećava rizik od Parkinsonove bolesti, odlučio je osobno uložiti u istraživanja. Do danas je dao više od milijardu dolara u projekte vezane uz Parkinsonovu bolest, a također je sudjelovao u osnivanju Calico Labsa i transformaciji Googleove jedinice Life Sciences u Verily Life Sciences, specijaliziranu za zdravlje i biotehnologiju.

Mark Zuckerberg – nagrada za znanstvena otkrića Mark Zuckerberg i njegova supruga Priscilla Chan financiraju znanstvena istraživanja putem zaklade Chan Zuckerberg Initiative te nagrade Breakthrough Prize, vrijedne tri milijuna dolara, koja se dodjeljuje za iznimna otkrića u medicini, biologiji i matematici. Zuckerberg je 2016. izjavio da bi do kraja stoljeća moglo postati 'normalno da ljudi žive duže od 100 godina'. Njegova inicijativa financira istraživanja zaraznih bolesti, neurodegenerativnih poremećaja i genske terapije. Uz filantropski rad, Zuckerberg ima discipliniran fitnes režim - trenira jiu-jitsu i crossfit.

Jeff Bezos – ulaganje u pomlađivanje stanica Osnivač Amazona Jeff Bezos, čije se bogatstvo procjenjuje na 252 milijarde dolara, investirao je u Altos Labs, startup koji želi 'vratiti zdravlje i otpornost stanica programima staničnog pomlađivanja'. Bezos je poznat i po intenzivnim treninzima s osobnim trenerom Wesom Okersonom. Bavi se veslanjem, dizanjem utega, planinarenjem, kajakom i trčanjem po brdima. Prema riječima njegove supruge Lauren Sanchez, 'Jeff je zvijer u teretani'.