Znanost o retinolu: Što doista radi vašoj koži i kada treba reći 'stop'

Čemu služi?

Za početak, što je retinol? Riječ je o dijelu obitelji kemijskih spojeva zvanih retionoidi, srodnih vitaminu A, koji je ključni čimbenik zdrave kože, vida i imuniteta. Djeluje tako što enzimi u našoj koži pretvaraju retinoide u njihov aktivni oblik, retinoinsku kiselinu.

Retinol je lako dostupan u kremama i drugim preparatima koji se kupuju u ljekarnama i trgovinama s proizvodima za njegu, a često ih promoviraju kao 'sredstvo protiv starenja', odnosno anti-ageing. Razlog je sposobnost retinola da smanji pojavu bora, pa čak i utječe na boju kože promijenjenu zbog sunčevih pjega ili ožiljaka od akni. No za nešto intenzivnije tretmane, koji 'gađaju' akne, obično se ne može kupiti sasvim slobodno jer sadrži retinoinsku kiselinu, u Europskoj uniji registriranu kao lijek, a ne kozmetički preparat.

Najčešća tvrdnja vezana uz retinol ipak je ona o smanjenju znakova starenja. S godinama koža postaje slabija i sve sklonija suhoći, ozljedama i iritaciji. Retinol može preokrenuti ovaj proces stimuliranjem stvaranja keatinocita, stanica od kojih se sastoji vanjski sloj kože te koje štite od oštećenja i gubitka tekućine. Retinol također stimulira proizvodnju kolagena, proteina koji kožu drži čvrstom i elastičnom, te ubrzava odbacivanje starih stanica i stvaranje novih. S vremenom, konačni rezultat je smanjenje finih bora, izbljeđivanje tamnih točaka, a koža se doima čišćom. Dakle efekt postoji, ali ga ne treba očekivati preko noći.

Ono što se u međuvremenu može dogoditi je 'retinolsko čišćenje', privremena upala i pojava akni kad tek počnete koristiti preparate. Postoje studije po kojima koža može biti iziritirana, a stanje akni se može i pogoršati u nekim slučajevima, ali nedovoljno je istraživanja koja bi ponudila razloge ove pojave.

Je li siguran?

Dakle je li retinol siguran? Prilikom uobičajenih koncentracija u proizvodima za njegu kože - od 0,1 do 0,3 posto - nuspojave su obično vrlo blage. Također, većina ljudi kod kojih se pojavi iritacija - crvenilo, suhoća, ljuštenje kože... - s vremenom može razviti toleranciju ili 'retinizaciju'.

Međutim retinol istodobno pojačava osjetljivost kože na UV zračenje, što prilikom izloženosti suncu može dovesti do hiperpigmentacije i stvaranja tamnih mrlja. Zbog toga treba svakodnevno koristiti sredstva s faktorom zaštite od sunca, najmanje 30.

Neke kategorije ljudi morale bi izbjegavati retinol. U prvom redu to se odnosi na tinejdžere i djecu, kojima on doista ne treba, osim ako ga prepiše liječnik zbog tretmana akni. Također, veću iritiranost doživjet će osobe s osjetljivom kožom i ekcemima (suhom i upaljenom kožom) ili kroničnim crvenilom, pa bi ga i one trebali izbjegavati. Osim toga, korištenje retinola uz neke druge kozmetičke preparate, poput alfa-hidroksilnih kiselina, može dovesti do pojačanog ljuštenja i oštećenja kože.

Možda i najvažnije: aktivni oblici retinola - retinoinska kiselina - mogu izazvati defekte kod novorođenčadi, pa ih apsolutno treba izbjegavati u trudnoći i tijekom dojenja.

Jedan od problema je i regulativa, jer proizvođači nisu obvezni otkrivati koncentraciju retinola u svojim proizvodima s obzirom na to da je klasificiran kao kozmetički sastojak. Europska unija uskoro će predstaviti nove propise po kojima će koncentracija biti ograničena na najviše 0,3 posto. Treba biti oprezan i prilikom mjesta na kojem držite retinol, jer je riječ o vrlo nestabilnim molekulama koje se mogu razgraditi izlaganjem zraku, svjetlu ili toplini.

Ukratko, ako želite koristiti retinol, idite polako i postepeno.