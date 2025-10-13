Optika preuzela primat: Više od pola Hrvatske na bržem internetu

Prema podacima HAKOM-a, broj optičkih priključaka porastao je za 106.474 u odnosu na sredinu prošle godine, dok je bakrena mreža izgubila 68.191 korisnika. U prvih šest mjeseci ove godine u optičku infrastrukturu investirano je više od 60 milijuna eura.

Optika donosi stabilniji internet

Zahvaljujući širenju svjetlovodnih mreža, više od 50 posto korisnika u Hrvatskoj danas koristi brzine od 100 Mbit/s ili više. Optika građanima donosi stabilniji internet, brži upload i download, a koristi se za streaming, rad od kuće, gaminga i prijenos velikih količina podataka.

Sudski vještak za telekomunikacije Đuro Lubura objasnio je za HRT da je situacija znatno bolja u urbanim sredinama. – U urbanim, gradskim područjima gdje postoji komercijalni interes operatora – možemo biti zadovoljni. Tu je dvije trećine priključaka koje imaju vrlo visoke brzine optike i usporedivih tehnologija. No u ruralnim područjima ima prostora za napredak. Tek smo na 25 posto priključaka u ruralnim krajevima, dok je prosjek EU oko 50 posto, rekao je.