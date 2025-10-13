Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku: 'Nisam Grk nego Hrvat!'

John Martinis, nagrađivani fizičar, progovorio je o svom neobičnom prezimenu

Kad su Johnu Martinisu, ovogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za fiziku, počele stizati poruke iz Grčke, pomislio je da se dogodila neka greška. 'Vidim sve te e-mailove iz Grčke i pitam se – jesam li nešto pogriješio?' rekao je kroz smijeh. Nakon što su ga grčki mediji proglasili 'grčko-američkim znanstvenikom', Martinis je pojasnio da zapravo potječe iz Hrvatske. 'Ispostavilo se da nisam grčko-američkog podrijetla, nego hrvatskog', rekao je. Pogreška se proširila nakon što je australski portal The Greek Herald opisao Martinisa kao 'grčko-američkog znanstvenika', vjerojatno zbog grčkog prizvuka njegova prezimena. Vijest su zatim prenijeli brojni grčki mediji pišući o 'Grku koji predvodi budućnost australskog kvantnog računalstva'.

Otac je podrijetlom iz Komiže Martinis, međutim, ne isključuje mogućnost da u dalekoj prošlosti ipak postoji neka poveznica njegovih predaka s Grčkom. 'Činjenica da prezime mog oca potječe s otoka negdje u sredini Jadrana, s obzirom na to koliko su se ljudi kretali uzduž te obale tijekom povijesti, ostavlja otvorenom mogućnost da možda imamo grčke korijene', rekao je, dodajući: 'Ali govorimo o razdoblju otprije otprilike 400 godina.' Riječ je o hrvatskom otoku Visu, točnije gradu Komiži. Kako je Martinis otkrio za Jutarnji list, njegov djed je imigrirao u SAD još prije Drugog svjetskog rata s njegovim ocem, kojem je tad bilo 10 godina. Znanstvenik, koji dijeli Nobelovu nagradu s Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom za 'otkriće makroskopskog kvantno-mehaničkog tuneliranja i kvantizacije energije u električnom krugu', kaže da nikad nije radio iz želje za slavom. 'Znanost radite zbog radosti otkrića. Držite predavanje, razgovarate o novim podacima, imate uzbudljive rezultate. To je vaša nagrada', istaknuo je. 'Mislim da je pogrešno misliti da vam je potrebna ova nagrada da biste to radili. Ali moram priznati, lijepo je. Jako to cijenim.' Martinis, pionir kvantnog računalstva, smatra da su istraživači 'vrlo blizu' izgradnji praktičnog kvantnog računala. 'Računala su postajala sve bolja i snažnija', rekao je. 'Ako dobijemo novi tip računala koje je iznimno moćno, imat ćemo početne primjene, a što će se dalje dogoditi, tko zna? Mogućnosti su neograničene.'