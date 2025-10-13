Pet mitova o kraju podrške za Windows 10 u koje trebate prestati vjerovati

U potrazi za odgovorima možda ste naletjeli na hrpu netočnih tvrdnji i izmišljotina. Evo pregleda pet najvećih mitova o kraju Windowsa 10 na koje trebate obratiti pozornost.

Kraj životnog vijeka operativnog sustava Windows 10 je pred vratima. Možda imate dosta pitanja o tome što će se događati nakon 14. listopada, kad Microsoft obustavi podršku.

Windows 10 će potpuno prestati raditi nakon što podrška završi

Netočno. Obustava podrške znači da Windows 10 više neće primati sigurnosne i druge softverske nadogradnje. Sam sustav nastavit će funkcionirati manje-više kao dosad.

Sigurno je ostati na Windowsu 10 bez sigurnosnih ažuriranja ako ste oprezni

Nije nemoguće, ali ne računajte na to. Iako je uvijek mudro i korisno biti oprezan, jer svaki dan korištenja Windowsa 10 bez sigurnosnih zakrpa izlaže vas sve većem riziku. Naravno, može se dogoditi da ćete se služiti njime još godinama bez spomena vrijednih sigurnosnih problema. Ali također vas može i zakačiti nešto protiv čega bi, recimo, zakrpa za studeni pružila zaštitu.

Korištenje Windowsa 10 bez zakrpa tražit će daleko ozbiljnije mjere predostrožnosti od onih na koje ste se dosad oslanjali, a podrazumijevaju pažljiv odabir web odredišta koja ćete posjećivati i poveznica koje ćete klikati, kao i kvalitetan antivirusni softver.

Koliko god oprezni bili, rizik će ipak rasti jer će biti sve veći broj sigurnosnih propusta koje hakeri mogu zlorabiti. I hoće – možete na to računati.

Ako ne želite platiti za Microsoftovu ponudu proširene podrške da biste je dobili besplatno, morate sinkronizirati podatke na računalu s tom tvrtkom

Ako želite platiti, istina je da morate sinkronizirati neke podatke – barem izvan Europe – ali ne puno.

Ne morate sinkronizirati sve podatke na računalu ili bilo koju osobnu datoteku (fotografije, videozapise itd.) na vašem disku/diskovima. Za besplatnu prijavu za proširena sigurnosna ažuriranja (ESU) Microsoft zahtijeva samo sinkronizaciju postavki računala sa servisom OneDrive (putem aplikacije Windows Backup).

Za nas u Europskom gospodarskom prostoru stvari stoje drukčije. Zbog Zakona o digitalnim tržištima i pritiska udruga za zaštitu potrošača, Microsoft je promijenio ponudu ESU-a, pa ne moramo ništa sinkronizirati kako bismo dobili proširenu podršku i dodatnu godinu nadogradnji.