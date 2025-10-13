Pet mitova o kraju podrške za Windows 10 u koje trebate prestati vjerovati

Puno se toga piše online o tome što će se dogoditi jednom kad Microsoft ukine podršku za svoj operativni sustav. Donosimo pregled najčešćih zabluda i dezinformacija
Kraj životnog vijeka operativnog sustava Windows 10 je pred vratima. Možda imate dosta pitanja o tome što će se događati nakon 14. listopada, kad Microsoft obustavi podršku.
U potrazi za odgovorima možda ste naletjeli na hrpu netočnih tvrdnji i izmišljotina. Evo pregleda pet najvećih mitova o kraju Windowsa 10 na koje trebate obratiti pozornost.
Windows 10 će potpuno prestati raditi nakon što podrška završi
Netočno. Obustava podrške znači da Windows 10 više neće primati sigurnosne i druge softverske nadogradnje. Sam sustav nastavit će funkcionirati manje-više kao dosad.
Sigurno je ostati na Windowsu 10 bez sigurnosnih ažuriranja ako ste oprezni
Nije nemoguće, ali ne računajte na to. Iako je uvijek mudro i korisno biti oprezan, jer svaki dan korištenja Windowsa 10 bez sigurnosnih zakrpa izlaže vas sve većem riziku. Naravno, može se dogoditi da ćete se služiti njime još godinama bez spomena vrijednih sigurnosnih problema. Ali također vas može i zakačiti nešto protiv čega bi, recimo, zakrpa za studeni pružila zaštitu.
Korištenje Windowsa 10 bez zakrpa tražit će daleko ozbiljnije mjere predostrožnosti od onih na koje ste se dosad oslanjali, a podrazumijevaju pažljiv odabir web odredišta koja ćete posjećivati i poveznica koje ćete klikati, kao i kvalitetan antivirusni softver.
Koliko god oprezni bili, rizik će ipak rasti jer će biti sve veći broj sigurnosnih propusta koje hakeri mogu zlorabiti. I hoće – možete na to računati.
Ako ne želite platiti za Microsoftovu ponudu proširene podrške da biste je dobili besplatno, morate sinkronizirati podatke na računalu s tom tvrtkom
Ako želite platiti, istina je da morate sinkronizirati neke podatke – barem izvan Europe – ali ne puno.
Ne morate sinkronizirati sve podatke na računalu ili bilo koju osobnu datoteku (fotografije, videozapise itd.) na vašem disku/diskovima. Za besplatnu prijavu za proširena sigurnosna ažuriranja (ESU) Microsoft zahtijeva samo sinkronizaciju postavki računala sa servisom OneDrive (putem aplikacije Windows Backup).
Za nas u Europskom gospodarskom prostoru stvari stoje drukčije. Zbog Zakona o digitalnim tržištima i pritiska udruga za zaštitu potrošača, Microsoft je promijenio ponudu ESU-a, pa ne moramo ništa sinkronizirati kako bismo dobili proširenu podršku i dodatnu godinu nadogradnji.
Ne trebate Microsoftov račun da biste dobili proširena sigurnosna ažuriranja
Ako morate sinkronizirati podatke, korisnički račun pri Microsoftu će vam i te kako trebati. Čak i ako platite 30 američkih dolara za ESU.
Neće funkcionirati ni poznati stari trik s izradom jednokratnog korisničkog računa jer ćete morati biti stalno prijavljeni na korisnički račun koji ste upotrijebili za dobivanje ESU-a. Zasad nije poznato kako u Microsoftu to planiraju provoditi, ali se čini očitim da će to držati na oku.
Čak ni sasvim nova računala ne mogu biti nadograđena na Windows 11 jer taj operativni sustav ima smiješno visoke sistemske zahtjeve
Ovo je djelomično točno. Windows 11 ima neobično visoke hardverske zahtjeve i oni isključuju nadogradnju nekih relativno modernih računala s Windowsom 10. Većina problema oko hardverskih prepreka za nadogradnju povezana je s računalima koja nemaju dovoljno moderan procesor ili nemaju sigurnosnu značajku TPM 2.0.
Međutim, ako imate računalo kupljeno u ovom desetljeću, vrlo je vjerojatno da ćete ga moći nadograditi na Windows 11 kada Windows 10 dođe do kraja životnog vijeka, čak i ako vam sustav kaže da ne ispunjava uvjete za navedenu nadogradnju.
To je zato što vaše računalo možda ima podršku za TPM 2.0, ali ta značajka jednostavno nije uključena. Dovoljno je otvoriti BIOS matične ploče i pronaći sklopku pomoću koje je moguće aktivirati je, piše Tech Radar.