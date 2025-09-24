Stručni časopis povukao studiju koja povezuje jabučni ocat s gubitkom težine

Rezultati manjega kliničkog ispitivanja, koji su prošle godine objavljeni u časopisu BMJ Nutrition, Prevention & Health, trenutačno se citira u brojnim online člancima koji ističu brojne zdravstvene prednost i jabučnog octa. No studija je relativno brzo potaknula kritike vanjskih istraživača , što je pak nagnalo izdavača časopisa da o rezultatima pokrene istragu.

Istraživači su otkrili statističke pogreške i nisu uspjeli ponoviti rezultate studije, što je rezultiralo njezinim povlačenjem, stoji u priopćenju BMJ Group. BMJ Group je britanski izdavač znanstvenih časopisa koji pokrivaju područje biomedicine i zdravstva i srodnih djelatnosti. Tvrtka je osnovana 1840. godine i u vlasništvu je British Medical Association.

Autori istraživanja provedenog u Libanonu u svojoj su objavi izvijestili da su pogreške učinjene nenamjerno te da se slažu s odlukom o povlačenju studije. Rosemary Stanton, australska javnozdravstvena nutricionistica, koja je kritizirala studiju čim je prvi put objavljena, AFP-u je rekla da je zadovoljna što je ona konačno povučena.

'Trebali bismo imati zdravu dozu skepticizma prema nečemu što zvuči predobro da bi bilo istinito', istaknula je.