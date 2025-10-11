Bakterije su sve otpornije na penicilin. Može li nam pomoći otkriće staro više od 100 godina?

Otkriće prvog antibiotika na svijetu jedna je od najpoznatijih priča u povijesti znanosti. No manje je poznato to da je Alexander Flemming slučajno otkrio penicilin više od desetljeća nakon drugog popularnog antibakterijskog tretmana – tehnike poznate kao bakteriofag (kraće: fag).

Otkriveni 1915. godine tijekom Prvog svjetskog rata, fagi napadaju problematične bakterije na način sličan kao antibiotici, ali pomoću drugačijih mehanizama. Umjesto izravnog ubijanja ili smanjenja rasta širokog spektra bakterija, koriste viruse za napad samo na određenu vrstu bakterije, a koja zatim parazitira stanicu. Na kraju se bakterija uništava citolizom.

Iako su se bakteriofagi pokazali učinkovitima početkom 20. stoljeća, antibiotici su prevladali jer su mogli ciljati širok raspon bakterija. No u idućih sto godina neke su od njih razvile snažnu otpornost, što čini lijekove manje djelotvornima.

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da bi do 2050. godine 10 milijuna smrtnih slučajeva godišnje moglo biti posljedica organizama otpornih na antimikrobne lijekove, tj. antimikrobne rezistencije (AMR). Nova studija, objavljena u časopisu Cell Reports, detaljnije proučava fage i kako bi oni mogli pomoći u borbi protiv AMR-a.