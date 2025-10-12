UVIJEK SU 'IN'

Ove tenisice u Hrvatskoj se nose na svakom koraku; idealne su za jesenske stajlinge

L.M.B.

12.10.2025 u 20:24

Ulična moda: Šibenik
Ulična moda: Šibenik Izvor: Cropix / Autor: Nikolina Vukovic Stipanicev
Bionic
Reading

I ovog vikenda na ulicama hrvatskih gradova uočena su brojna pažnje vrijedna modna izdanja, a jedan komad bio je posebno upečatljiv

Ulice Šibenika, Splita i Dubrovnika ove nedjelje mogu nam poslužiti kao idealna prilika za modnu inspiraciju i kreiranje besprijekornih jesenskih stajlinga.

vezane vijesti

Bijele tenisice uvijek su 'in'

U outfitima dama na ulicama hrvatskih gradova danas je posebno bio upečatljiv jedan model obuće, koji smo mogli vidjeti na svakom koraku.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

Riječ je o bijelim tenisicama, bezvremenskog dizajna koji se lako uklapa u svaku modnu kombinaciju, a posebno u jesenske outfite u neutralnim tonovima.

Hrvatice ih nose uz trendi traperice širokih nogavica u spoju s košuljama i sakoom, kombiniraju ih uz haljine, ali i lepršave suknje koje su i u nešto hladnije dane itekako aktualne. Sve modne kombinacije možete pogledati u galeriji.

Ulična moda: Šibenik
  • Ulična moda: Šibenik
  • Ulična moda: Šibenik
  • Ulična moda: Šibenik
  • Ulična moda: Šibenik
  • Ulična moda: Šibenik
    +10
Ulična moda Izvor: Cropix / Autor: Nikolina Vukovic Stipanicev

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
HIT DIZAJN

HIT DIZAJN

Tako chic, tako boho: Ovo će biti najtraženija suknja u sezoni pred nama
OTVARAJU SE POLAKO

OTVARAJU SE POLAKO

Hladni izvana, vjerni iznutra: Ovo su emocionalno najnedostupniji horoskopski znakovi
IZBJEGNITE IH

IZBJEGNITE IH

Prestanite se mučiti: Ovi kućanski poslovi troše vrijeme i novac, ali i škode zdravlju

najpopularnije

Još vijesti