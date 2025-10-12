Ove tenisice u Hrvatskoj se nose na svakom koraku; idealne su za jesenske stajlinge

Ulice Šibenika, Splita i Dubrovnika ove nedjelje mogu nam poslužiti kao idealna prilika za modnu inspiraciju i kreiranje besprijekornih jesenskih stajlinga.

U outfitima dama na ulicama hrvatskih gradova danas je posebno bio upečatljiv jedan model obuće, koji smo mogli vidjeti na svakom koraku.

Riječ je o bijelim tenisicama, bezvremenskog dizajna koji se lako uklapa u svaku modnu kombinaciju, a posebno u jesenske outfite u neutralnim tonovima.

Hrvatice ih nose uz trendi traperice širokih nogavica u spoju s košuljama i sakoom, kombiniraju ih uz haljine, ali i lepršave suknje koje su i u nešto hladnije dane itekako aktualne. Sve modne kombinacije možete pogledati u galeriji.