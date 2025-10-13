Tech divovi pretvaraju društvene mreže u AI eksperiment: Evo kakav kaos zasad imamo

Beba koja bježi od dinosaura uz pjesmu Lady Gage u pozadini. Žene koje se natječu koja će prije usisati tepih (?). Mačke koje plešu na stražnjim nogama, pa sve do scene policije koja uhićuje - tanjur. Takve stvari donedavno su bile tek dio naših snova, čiji sadržaj i poruku nismo uspjeli dešifrirati, no danas je to stvarnost. Riječ je o AI-em generiranom sadržaju na društvenim mrežama kojima nas tech divovi uvode u novu eru. Meta i OpenAI pokušavaju ih pretvoriti u AI laboratorije, no zasad sve djeluje pomalo kaotično

Riječ je, čini se, o novoj, hibridnoj formi društvenih mreža, a nju još ni njezini tvorci ne razumiju posve, piše CNN. Nova OpenAI-eva aplikacija Sora najnoviji je pokušaj u utrci za prevlast na 'AI društvenim mrežama'. Meta testira Vibes, aplikaciju nalik TikToku. >>Više pročitajte OVDJE<< Na Instagramu pak korisnici mogu razgovarati s AI likovima u privatnim porukama dok TikTokov alat AI Alive pretvara obične slike u videozapise na temelju jednostavnih naredbi. Jasno je da tech divovi žele da umjetna inteligencija postane novi motor društvenih mreža i zarade. No već prvi pokušaji donijeli su više problema nego rješenja: od krađe sadržaja do još većeg vala lažnih vijesti.

Tuže ih zbog krađe sadržaja Samo nekoliko dana nakon predstavljanja Sore, Charles Rivkin, direktor udruge Motion Picture Association, optužio je OpenAI da se na platformi pojavljuju brojni videozapisi koji krše autorska prava članica udruge, uključujući poznate filmove, serije i likove. Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-a, odgovorio je na te kritike da će autori uskoro imati veću kontrolu nad načinom na koji se generiraju njihovi likovi te da tvrtka razmatra model dijeljenja prihoda. Ako u prompt za Soru upišete ime zaštićenih likova poput Pikachua ili Spužva Boba, sustav danas vraća poruku o pogrešci: 'Sadržaj može kršiti pravila o sličnosti s materijalima trećih strana.' Altman je lansiranje Sore 2 popratio nizom AI generiranih videa samog sebe, čime je najavio novu stvarnost u kojoj 'nerealni' videozapisi postaju središte naših digitalnih života. Napredni alati poput Sore ponovno su otvorili staru raspravu o lažnim vijestima na internetu, samo što su ovog puta laži vizualno uvjerljivije nego ikad. Sora može stvarati vrlo uvjerljive videozapise, a kako je pokazalo istraživanje portala 404 Media, vodene žigove koji označavaju da je sadržaj generiran AI-em moguće je lako ukloniti. OpenAI tvrdi da su svi videozapisi iz Sore označeni C2PA metapodacima, standardom koji bilježi podrijetlo datoteka. Meta pak koristi nevidljive vodene žigove i AI oznake da bi pratila potencijalno štetan sadržaj. >>Ne želite se naći u tuđem videu na Sori? Evo što trebate napraviti<<