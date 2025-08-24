Analiza otkrila: Pića u staklenim bocama sadrže više mikroplastike nego ona u plastičnima

Inspektori u francuskoj državnoj agenciji za hranu otkrili su da u nekim staklenim bocama ima više mikroplastike nego u drugim ambalažama, uključujući i one napravljene od plastike
Ovo "iznenađujuće otkriće" je rezultat testiranja koje je proveo Laboratorij za sigurnost hrane ANSES, a čiji su stručnjaci kao mogućeg krivca označili čepove za boce.
Pet puta više plastike
"Utvrđeno je da je razina mikoplastike veća u staklenim bocama nego u drugim pakiranjima", priopćio je ANSES, navodeći da su staklene boce cole, limunade, ledenog čaja i piva imale pet puta više čestica plastike nego pića u plastičnim bocama ili limenkama.
"Očekivali smo potpuno obrnute rezultate kada smo išli uspoređivati razinu mikroplastike u raznim pićima koja se prodaju u Francuskoj", rekla je Iseline Chaib iz jedinice za sigurnost hrane iz vodenih sustava.
Tim je utvrdio da je mikoroplastika pronađena u pićima "uglavnom iste boje i istog sastava kao čepovi" te su čepovi označeni glavni izvor kontaminacije.