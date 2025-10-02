PISMO NAMJERE

Samsung i OpenAI najavili strateško partnerstvo, planovi su ozbiljni

L. Š.

02.10.2025 u 12:39

Samsung, OpenAI
Samsung, OpenAI Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Samsung
OpenAI, Samsung Electronics, Samsung SDS, Samsung C&T i Samsung Heavy Industries danas su objavili pismo namjere za strateško partnerstvo s ciljem ubrzanja napretka u globalnoj infrastrukturi AI podatkovnih centara i zajedničkog razvoja novih tehnologija u relevantnim područjima. Ova opsežna suradnja okupit će zajedničke snage i vodstvo Samsungovih tvrtki u području poluvodiča, podatkovnih centara, brodogradnje, cloud usluga i pomorskih tehnologija, priopćili su iz Samsunga

Svečano potpisivanje održano je u Samsungovom sjedištu u Seulu u Koreji, a prisustvovali su mu Young Hyun Jun, potpredsjednik i izvršni direktor tvrtke Samsung Electronics; Sung-an Choi, potpredsjednik i izvršni direktor tvrtke Samsung Heavy Industries; Sechul Oh, predsjednik i izvršni direktor tvrtke Samsung C&T; i Junehee Lee, predsjednica i izvršna direktorica tvrtke Samsung SDS.

Samsung Electronics

Samsung Electronics će surađivati ​​s OpenAI-jem kao strateški partner za memoriju kako bi isporučio napredna poluvodička rješenja za OpenAI-jevu globalnu inicijativu Stargate. S obzirom na to da će potražnja za memorijom u OpenAI-ju doseći 900.000 DRAM pločica mjesečno, Samsung će doprinijeti ispunjavanju te potrebe svojom širokom linijom energetski učinkovitih DRAM rješenja s visokim performansama.

Kao sveobuhvatni pružatelj poluvodičkih rješenja, vodeće Samsung tehnologije obuhvaćaju memoriju, logiku i ljevaonice s raznolikim portfeljem proizvoda koji podržava cijeli tijek rada umjetne inteligencije, od obuke do zaključivanja.

Tvrtka također donosi diferencirane mogućnosti u naprednom pakiranju čipova i heterogenoj integraciji između memorije i sistemskih poluvodiča, što joj omogućuje pružanje jedinstvenih rješenja za OpenAI.

Samsung SDS

Samsung SDS je sklopio potencijalno partnerstvo s OpenAI-jem radi zajedničkog razvoja AI podatkovnih centara i pružanja AI usluga tvrtkama.

Iskorištavajući svoju stručnost u naprednim tehnologijama podatkovnih centara, Samsung SDS će surađivati ​​s OpenAI-jem u dizajnu, razvoju i radu Stargate AI podatkovnih centara. Prema pismu namjere, Samsung SDS sada može pružati konzultantske usluge, usluge implementacije i upravljanja za tvrtke koje žele integrirati OpenAI-jeve AI modele u svoje interne sustave.

Nadalje, Samsung SDS je potpisao partnerstvo za preprodavače za OpenAI-jeve usluge u Koreji i planira podržati lokalne tvrtke u usvajanju OpenAI-jevih ChatGPT Enterprise ponuda.

Samsung C&T i Samsung Heavy Industries

Samsung C&T i Samsung Heavy Industries surađivat će s OpenAI-jem kako bi unaprijedili globalne AI podatkovne centre, s posebnim naglaskom na zajednički razvoj plutajućih podatkovnih centara.

Smatra se da plutajući podatkovni centri imaju prednosti u odnosu na podatkovne centre jer mogu riješiti problem nedostatka zemljišta, smanjiti troškove hlađenja i smanjiti emisije ugljika. Ipak, njihova tehnička složenost do sada je ograničavala širu primjenu.

Nadograđujući se na svoje vlastite tehnologije, Samsung C&T i Samsung Heavy Industries također će istražiti mogućnosti za provedbu projekata u plutajućim elektranama i kontrolnim centrima, uz infrastrukturu plutajućih podatkovnih centara. Počevši od značajnog partnerstva s OpenAI-jem, Samsung planira u potpunosti podržati ciljeve Koreje da postane jedna od tri vodeće svjetske nacije u umjetnoj inteligenciji i stvori nove prilike u tom području.

Samsung također istražuje širu primjenu ChatGPT-a unutar tvrtki kako bi olakšao AI transformaciju radnih mjesta.

