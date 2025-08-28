Samsung ismijava Apple: Na meti Apple Intelligence i manjak preklopnih telefona

Najnovija se reklama bavi Appleovim posustajanjem u, čini se tako, konkurentnim značajkama
Samsung i Google posljednjih mjeseci vode zajedničku medijsku ofenzivu usmjerenu na Apple, redovito ga ismijavajući zbog toga što mu iPhone 'zaostaje' u području umjetne inteligencije i inovacija u dizajnu. Google to čini kroz svoju kampanju BestPhonesForever, a Samsung je već godinama poznat po tome da koristi svaku priliku kako bi se našalio na račun Appleovih noviteta.
Sada je, oslanjajući se na popularnost svojih najnovijih preklopnih telefona, lansirao reklamu na društvenim mrežama kojom direktno cilja Apple zbog nedostatka naprednog AI asistenta i odsutnosti preklopnog iPhonea, izvještava Android Authority.
Nova reklama: 'Prava nadogradnja'
U oglasu nazvanom A Real Upgrade pojavljuju se dvojica prijatelja. Jedan od njih koristi Galaxy Z Fold7 i Galaxy AI kako bi digitalno dodao košulju na svoju fotografiju. Njegov prijatelj, vlasnik iPhonea, pokušava postići isti učinak držeći ubrus i list biljke ispred telefona. U jednom trenutku zbunjeno pita: 'Jesi li ti to upravo rasklopio?'
Reklama je objavljena uz natpis: 'From no shirt to new shirt with #GalaxyAI on #GalaxyZFold7. Unfold what’s possible', pojačavajući kontrast između Galaxyjevih AI mogućnosti i onoga što trenutno nudi Apple.
Appleov zaostatak u umjetnoj inteligenciji
Apple Intelligence, nedvojbeno, ima dosta teškoća u hvatanju koraka s konkurencijom. Dok Samsung svoj Galaxy AI i Google svoj Gemini već koriste za napredne funkcionalnosti, Appleovi proizvodi, uključujući Siri, nisu ispunili očekivanja. Ova slabost postala je glavna meta Samsungove marketinške strategije, a kombinira se s činjenicom da Apple još uvijek nije predstavio svoj preklopni uređaj.