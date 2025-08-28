Samsung ismijava Apple: Na meti Apple Intelligence i manjak preklopnih telefona

Samsung i Google posljednjih mjeseci vode zajedničku medijsku ofenzivu usmjerenu na Apple, redovito ga ismijavajući zbog toga što mu iPhone 'zaostaje' u području umjetne inteligencije i inovacija u dizajnu. Google to čini kroz svoju kampanju BestPhonesForever, a Samsung je već godinama poznat po tome da koristi svaku priliku kako bi se našalio na račun Appleovih noviteta.

Sada je, oslanjajući se na popularnost svojih najnovijih preklopnih telefona, lansirao reklamu na društvenim mrežama kojom direktno cilja Apple zbog nedostatka naprednog AI asistenta i odsutnosti preklopnog iPhonea, izvještava Android Authority.