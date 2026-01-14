Velika studija potvrdila: Aplikacije za prestanak pušenja zaista djeluju

Otkrili su da korištenje mobilnih aplikacija može povećati vjerojatnost da će osoba prestati s tom štetnom navikom na šest mjeseci u usporedbi s onima koji su bez ili s minimalnom podrškom. U kombinaciji s 'tradicionalnim intervencijama', aplikacije za pametne telefone povećale su vjerojatnost da će se ljudi kloniti cigareta šest mjeseci.

Znanstvenici su otkrili da su aplikacije osmišljene za pomoć pri prestanku pušenja posebno učinkovite kada se koriste uz lijekove za prestanak pušenja. Ali čak i kad se koriste kao samostalni alat, mogu biti učinkovite i pomoći pri prestanku pušenja, sugerira studija. Akademici iz Kine ispitali su podatke svih studija kojima se utvrđuje učinkovitost aplikacija za prestanak pušenja. Objedinili su podatke iz 31 studije u koje je ukupno bilo uključeno 12.800 ljudi.

Kada su se kombinirale s lijekovima za prestanak pušenja, čini se da su aplikacije poboljšale sposobnost osobe da prestane pušiti na šest mjeseci u odnosu kada se samo koriste lijekovi, iako je istraživački tim rekao da se ovaj nalaz temelji na 'dokazima niske pouzdanosti'.

Aplikacije temeljene na psihološko-bihevioralnim teorijama povećale su apstinenciju u usporedbi s 'tradicionalnim bihevioralnim aplikacijama', dodali su. 'Aplikacije za pametne telefone mogu biti učinkovite za prestanak pušenja u usporedbi s minimalnom podrškom ili izostankom iste', napisali su autori u časopisu BMJ Evidence Based Medicine.

'Aplikacije za pametne telefone pružaju prilagodljivu i jeftinu opciju za klinička okruženja s ograničenim resursima', dodaju. Autori navode da 'ovaj sustavni pregled pruža praktične dokaze kliničarima koji žele prilagoditi digitalne alate i kreatorima politika s ciljem povećanja usluga za prestanak pušenja'.

'Ako budući dokazi potvrde trajne koristi i utvrde ključne značajke, rigorozno validirane aplikacije mogle bi postati temelj globalnih napora za kontrolu duhana', uvjereni su autori.