Stručnjaci su zabrinuti: Djeca sve više koriste umjetnu inteligenciju

Kako održati vrijeme provedeno pred ekranom zdravim i sigurnim kada je riječ o interakcijama s robotima za brbljanje temeljenim na umjetnoj inteligenciji?

Kako tehnologija nastavlja prodirati u svaki kutak naših života, uključujući odrasle i djecu, roditelji diljem SAD-a bore se s ne tako novim, ali stalno promjenjivim izazovom:

Novo istraživanje Pew Research Centra baca svjetlo na to kako izgleda prosječan digitalni život djece u SAD-u.

Uz već poznato korištenje TV-a, pametnih telefona i streaming, u porastu je i korištenje umjetne inteligencije. Korištenje glasovnih asistenata poput Alexe i Siri je u porastu, što je prijavilo četiri od 10 roditelja s djetetom mlađim od 12 godina.

Otprilike jedan od 10 roditelja kaže kako njihova djeca u dobi od 5 do 12 godina koristila alate poput ChatGPT-ja i Googleovog Geminija.

Nešto više od četvrtine američkih tinejdžera već je priznalo kako koristi ChatGPT za školski rad.

Nedavna studija Microsofta i Sveučilišta Carnegie Mellon otkrila je kako pretjerano oslanjanje na umjetnu inteligenciju pogoršava kognitivne vještine razmišljanja.

Štetni gotovi odgovori

Stručnjaci su zabrinuti kako bi rani i neograničeni pristup umjetnoj inteligenciji mogao utjecati na razvoj djece, preciznije na načine na koji uče i obrađuju informacije.

Iako može pomoći u rješavanju problema, gotovi odgovori koje pruža umjetna inteligencija mogu smanjiti njihovu prirodnu znatiželju i motivaciju za samostalno istraživanje ili učenje novih vještina.

Postoji rizik od dezinformacija jer chatbotovi mogu halucinirati i samouvjereno davati obmanjujuće odgovore.

Djeca se mogu oslanjati na umjetnu inteligenciju umjesto na razvoj vlastitih sposobnosti rasuđivanja i pisanja. Štoviše, povećana upotreba chatbotova i sličnih alata može usporiti njihov emocionalni razvoj i utjecati na njihovu sposobnost uspostavljanja dobrih odnosa.

Osim toga, umjetna inteligencija mogla bi pohranjivati ​​ili profilirati dječje podatke.

Brzina kojom se umjetna inteligencija integrira u svakodnevne platforme poput YouTubea, školskih aplikacija i pametnih uređaja veća je od one koju se roditelji mogu prilagoditi i reagirati.

Teško je reći gdje završava zdravo istraživanje, a počinje ovisnost o umjetnoj inteligenciji. Roditelji moraju razumjeti što upotreba umjetne inteligencije zapravo znači izvan domaće zadaće, a također moraju omogućiti roditeljski nadzor, poput onog dostupnog korisnicima ChatGPT-ja.

Odgajatelji moraju pronaći zdravu ravnotežu između pismenosti u području umjetne inteligencije i kritičkog razmišljanja djece.

Kako djeca odrastaju s umjetnom inteligencijom, odrasli moraju postaviti prave granice prije nego što tehnologija dominira njihovim umovima, piše Digital Trends.