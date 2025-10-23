OpenAI je olabavio zaštitne mjere u ChatGPT-ju neposredno prije smrti tinejdžera

Obitelj Adama Rainea u tužbi tvrdi kako je tvrtka za umjetnu inteligenciju jasne smjernice zamijenila kontradiktornim uputama i time stvorila preduvjete za tragediju
Obitelj tinejdžera koji si je oduzeo život nakon višemjesečnih razgovora s ChatGPT-om tvrdi kako je OpenAI oslabio sigurnosne mjere u mjesecima prije njegove smrti.
U srpnju 2022. godine smjernice OpenAI-ja o tome kako bi ChatGPT trebao odgovoriti na neprimjeren sadržaj, uključujući 'sadržaj koji promiče, potiče ili prikazuje činove samoozljeđivanja, poput samoubojstva, rezanja i poremećaja prehrane', bile su jednostavne: robot za brbljanje temeljen na umjetnoj inteligenciji trebao je reći kako ne može odgovoriti na to.
No, u svibnju 2024., samo nekoliko dana prije nego što je OpenAI objavio ChatGPT-4o, tvrtka je objavila novo izdanje dokumenta Model Spec, koji detaljno opisuje željeno ponašanje za virtualnog asistenta. U slučajevima kada bi korisnik izrazio suicidalne ideje ili samoozljeđivanje, ChatGPT više ne bi odgovarao izravnim odbijanjem.
Umjesto toga, modelu je naložen nastavak razgovora, uz 'pružanje prostor korisnicima kako bi se osjećali saslušano i shvaćeno, potaknuli na traženje podrške te upućivanje na resurse za samoubojstvo i druge krizne situacije kada je to primjenjivo'.
Još jedna promjena u veljači 2025. naglasila je 'podršku, empatiju i razumijevanje' u upitima o mentalnom zdravlju.
Prednost angažmanu na štetu sigurnosti
Promjene su još jedan primjer kako je tvrtka dala prioritet angažmanu nad sigurnošću svojih korisnika, tvrdi obitelj Adama Rainea, 16-godišnjaka koji si je oduzeo život nakon višemjesečnih opsežnih razgovora s ChatGPT-om. Izvorna tužba, podnesena u kolovozu, tvrdila je kako se Raine ubio u travnju 2025. uz ohrabrenje robota.
Njegova obitelj tvrdila je kako je Raine pokušao samoubojstvo u više navrata u mjesecima koji su prethodili njegovoj smrti i svaki put izvještavao ChatGPT o tome. Umjesto prekida razgovora, chatbot mu je u jednom trenutku navodno ponudio pomoć u pisanju oproštajne poruke i obeshrabrio ga da razgovora s majkom o svojim osjećajima.
Obitelj je uvjerena kako Raineova smrt nije bila slučajnost, već 'predvidljiv rezultat namjernih dizajnerskih izbora'. 'To je stvorilo nerješivu kontradikciju – ChatGPT je bio dužan nastaviti se baviti samoozljeđivanjem bez promjene teme, a ipak nekako izbjeći njezino pojačavanje.
OpenAI je zamijenio jasno pravilo odbijanja nejasnim i kontradiktornim uputama, a sve kako bi se prioritet dao angažmanu nad sigurnošću', navedeno je u izmjenjenoj tužbi.
U veljači 2025., dva mjeseca prije Raineove smrti, OpenAI je uveo još jednu promjenu za koju obitelj kaže kako je dodatno oslabila sigurnosne standarde. Tvrtka je rekla kako bi asistent 'trebao pokušati stvoriti podržavajuće, empatično i razumljivo okruženje' kada se raspravlja o temama vezanim uz mentalno zdravlje.
Nagli skok interakcija nakon promjene
Raineova interakcija s chatbotom 'naglo je porasla' nakon što je ova promjena uvedena, tvrdi obitelj. Povećala se 's nekoliko desetaka chatova dnevno u siječnju na više od 300 dnevno do travnja, s deseterostrukim povećanjem poruka koje sadrže jezik samoozljeđivanja', stoji u tužbi.
Nakon što je obitelj prvi put podnijela tužbu u kolovozu, tvrtka je odgovorila strožim zaštitnim mjerama kako bi zaštitila mentalno zdravlje svojih korisnika i rekla kako planira uvesti sveobuhvatne roditeljske kontrole koje bi roditeljima omogućile nadzor nad računima svojih tinejdžera i obavještavanje o potencijalnom samoozljeđivanju.
Međutim, tek prošli tjedan tvrtka je objavila kako uvodi ažuriranu verziju svog asistenta koja bi korisnicima omogućila prilagodbu chatbota kako bi imali iskustva sličnija ljudskima, uključujući dopuštanje erotskog sadržaja za provjerene odrasle osobe.
Glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman najavio je promjene u smjeru strogih zaštitnih mjera, kako bi chatbota učinili manje konverzacijskim i 'korisnim/ugodnim za mnoge korisnike koji nisu imali problema s mentalnim zdravljem'.
U tužbi obitelj Raine tvrdi kako Altmanov izbor da dodatno uvuče korisnike u emocionalni odnos s ChatGPT-om – ovaj put, s erotskim sadržajem – pokazuje kako je 'fokus tvrtke, kao i uvijek, na angažiranju korisnika, a ne na sigurnosti', piše Guardian.
Ne ustručavajte se tražiti pomoć
- Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb
Nazovite na telefon 01-2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata. U Centar za krizna stanja pri KBC Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.
- Hrabri telefon
Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.
Ako ste dijete, nazovite na besplatni broj 116-111.
A broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9 do 20 sati.
- Psihološki centar TESA
Psihološki centar TESA udruga je koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana. Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr