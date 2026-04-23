odobrena državna potpora

Zeleno svjetlo iz Bruxellesa: 37 milijuna eura za razvoj gejming industrije u Novskoj

M.Či./Hina

23.04.2026 u 12:34

Centar gejming industrije u izgradnji Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Europska komisije odobrila je u četvrtak hrvatsku državnu potporu od 37 milijuna eura za izgradnju centra gaming industrije u Novskoj.

Ta potpora omogućit će izgradnju i opremanje dvaju objekata namijenjenih za gaming industriju: poslovnog inkubatora i poslovnog akceleratora. Oba objekta imat će standardne i specijalizirane radne prostore, poput konferencijskih dvorana, ureda i prostora za testiranje igara, kao i usluge poslovne podrške startupima i malim i srednjim poduzećima u sektoru.

Projekt je sufinanciran Fondom za pravednu tranziciju u Sisačko-moslavačkoj županiji, regiji koja se suočava s izazovima tranzicije iz teške industrije. Projekt će pridonijeti diverzifikaciji gospodarskih aktivnosti u regiji s naglaskom na informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, posebice na gaming sektor. Također će doprinijeti privlačenju i zadržavanju talenata u tom području.

Pravila EU-a o državnim potporama omogućuje država članicama  da pod određenim uvjetima podrže razvoj određenih gospodarskih aktivnosti.

Komisija je utvrdila da je ova mjera potrebna i prikladna za izgradnju objekata koji će doprinijeti razvoju novih gospodarskih aktivnosti. Također je utvrdila da je potpora proporcionalna, jer je ograničena na nužni minimum i imat će ograničen utjecaj na tržišno natjecanje i trgovinu između država članica.

