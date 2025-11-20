Šef Take-Two Interactivea: 'Konzole neće nestati, ali budućnost gejminga seli se na PC'

Izvršni direktor Take-Two Interactivea Strauss Zelnick izjavio je da, iako konzole neće nestati, industrija u sljedećem desetljeću ide u smjeru PC-ja. U razgovoru za CNBC-ov 'Squawk Box', rekao je da se tržište kreće prema otvorenijim sustavima i da se bogata iskustva igranja na velikom ekranu neće izgubiti, bez obzira na promjene u hardveru.

Zelnick je naveo da je današnja raspodjela tržišta između konzola i mobilnih uređaja približno izjednačena, ali da mobilni segment brže raste. Tvrtke poput Sonyja i Nintenda i dalje postižu velik uspjeh fokusom na tradicionalne konzole dok Microsoft u budućim generacijama hardvera sve više naglašava ulogu PC-ja. Microsoftov direktor Satya Nadella rekao je da se konzole i PC ne bi trebali promatrati kao odvojene kategorije te da je izvorno cilj Xboxa bio stvoriti 'bolji PC' za igranje.

Valve je nedavno privukao pozornost predstavljanjem svog Steam Machinea, hibrida konzole i osobnog računala koji može pokretati igre za PC na televizoru ili funkcionirati kao standardno računalo. Direktor Microsoft Gaminga Phil Spencer čestitao je Valveu, ističući da širenje pristupa konzolama, PC i prijenosnim uređajima odražava budućnost temeljenu na izboru.