Šef Take-Two Interactivea: 'Konzole neće nestati, ali budućnost gejminga seli se na PC'

EA, Sony, Microsoft i ostali veliki igrači također su svjesni zlatne koke gejming industrije
Izvršni direktor Take-Two Interactivea Strauss Zelnick izjavio je da, iako konzole neće nestati, industrija u sljedećem desetljeću ide u smjeru PC-ja. U razgovoru za CNBC-ov 'Squawk Box', rekao je da se tržište kreće prema otvorenijim sustavima i da se bogata iskustva igranja na velikom ekranu neće izgubiti, bez obzira na promjene u hardveru.
Zelnick je naveo da je današnja raspodjela tržišta između konzola i mobilnih uređaja približno izjednačena, ali da mobilni segment brže raste. Tvrtke poput Sonyja i Nintenda i dalje postižu velik uspjeh fokusom na tradicionalne konzole dok Microsoft u budućim generacijama hardvera sve više naglašava ulogu PC-ja. Microsoftov direktor Satya Nadella rekao je da se konzole i PC ne bi trebali promatrati kao odvojene kategorije te da je izvorno cilj Xboxa bio stvoriti 'bolji PC' za igranje.
Valve je nedavno privukao pozornost predstavljanjem svog Steam Machinea, hibrida konzole i osobnog računala koji može pokretati igre za PC na televizoru ili funkcionirati kao standardno računalo. Direktor Microsoft Gaminga Phil Spencer čestitao je Valveu, ističući da širenje pristupa konzolama, PC i prijenosnim uređajima odražava budućnost temeljenu na izboru.
Iako su najpoznatiji naslovi Take-Two Interactivea, uključujući Grand Theft Auto i Borderlands, usmjereni na konzole i PC, kompanija je nakon naglog porasta mobilnog segmenta tijekom pandemije povećala investiranje u prijenosni gejming. Godine 2022. kupila je developera Zyngu za 12,7 milijardi dolara, što je tada bila najveća akvizicija u industriji videoigara.
Ova je kupnja od tada značajno doprinijela poslovanju: u drugom fiskalnom tromjesečju mobilni segment generirao je 46 posto ukupnih prihoda dok su konzole činile 41 posto, a PC i ostale platforme 13 posto. Među najuspješnijim mobilnim studijima u sklopu Take-Twoa nalaze se Zynga, Rollic i Nordeus, a Zelnick očekuje da će mobilni odjel u sljedećem tromjesečju porasti za oko 10 posto.
Unatoč usporavanju nakon vrhunca tijekom pandemije, mobilno tržište ponovno ubrzava. Prema podacima Newzooa, globalni prihodi od mobilnih igara ove će godine dosegnuti 188,8 milijardi dolara, što predstavlja rast od 3,4 posto u odnosu na prošlu godinu. Konzole i PC zajedno bi trebali ostvariti 45,9 milijardi dolara, odnosno oko 45 posto ukupnog tržišta videoigara.