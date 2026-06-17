Kobni zaron prema olupini Titanica: Nova istraga otkrila što je dovelo do implozije Titana

Gotovo tri godine nakon tragedije podmornice Titan, kanadski istražitelji objavili su opsežno izvješće koje otkriva niz ozbiljnih tehničkih i organizacijskih propusta u tvrtki OceanGate. Zaključak je kako katastrofu u kojoj je poginulo pet ljudi nisu uzrokovali jedan kvar ili nesretna okolnost, već kombinacija rizičnog dizajna, nedovoljnog testiranja i korporativne kulture koja je zanemarivala sigurnosna upozorenja

Titan, podmornica duga 6,7 metara izrađena od ugljičnih vlakana, nestala je u lipnju 2023. tijekom zarona prema olupini Titanica u sjevernom Atlantiku. Komunikacija s plovilom prekinuta je manje od dva sata nakon početka misije, što je pokrenulo veliku međunarodnu potragu. Nekoliko dana kasnije pronađeni su ostaci podmornice oko 640 kilometara od obale Newfoundlanda. Istraga je tada pokazala da je došlo do katastrofalne implozije, pri čemu su svi putnici poginuli trenutačno, prenosi Guardian. U podmornici su se nalazili osnivač OceanGatea Stockton Rush, britanski istraživač Hamish Harding, britansko-pakistanski poduzetnik Shahzada Dawood i njegov 19-godišnji sin Suleman te francuski stručnjak za Titanic Paul-Henri Nargeolet.

Neispitani dizajn i ozbiljni strukturni nedostaci Kanadski Odbor za sigurnost prometa (TSB) utvrdio je da je Titan predstavljao pionirski, ali nedovoljno ispitan projekt. OceanGate je koristio konstrukciju od ugljičnih vlakana kakva nikada prije nije bila korištena za podmornicu s ljudskom posadom na takvim dubinama. Tvrtka je izradila dva modela smanjena na trećinu veličine i na njima provela šest testova otpornosti na tlak. Oba modela pretrpjela su kvarove na dubinama manjima od one na kojoj se nalazi Titanic. Nakon toga OceanGate je izmijenio dizajn kako bi smanjio problem tzv. valovitosti slojeva ugljičnih vlakana, pojave koja može značajno oslabiti čvrstoću materijala. Međutim, istražitelji su utvrdili da se tijekom svakog dubokog zarona na konstrukciji nakupljalo mikroskopsko oštećenje koje tvrtka nije prepoznala. Prema standardnoj inženjerskoj praksi, ovakve konstrukcije trebalo bi podvrgnuti stotinama ili čak tisućama ciklusa ispitivanja pod ekstremnim pritiskom. OceanGate je proveo znatno manje testova te nikada nije utvrdio koliko dubokih zarona podmornica može sigurno izdržati prije nego što dođe do zamora materijala. Istražitelji su pregledali ostatke korištenog materijala i pronašli strukturne nedostatke koji su dodatno smanjivali sigurnost plovila. Titan je već imao problema Izvješće navodi nekoliko događaja koji su mogli dodatno oslabiti konstrukciju. Titan je 2022. godine tijekom jedne ekspedicije udario u pramac olupine Titanica. Nekoliko dana kasnije, pri izranjanju s drugog zarona, posada je prijavila snažan prasak iz konstrukcije. Podmornica je također gotovo godinu dana bila izložena vremenskim uvjetima na otvorenom između 2022. i 2023. godine. 'Svaki put kada je konstrukcija izložena opterećenju dolazi do nakupljanja manjih oštećenja. Što je opterećenje veće, to se ona brže gomilaju', navodi se u izvješću. Titan je uspješno završio 13 dubokih zarona, no istražitelji smatraju da su se oštećenja postupno nakupljala sve do kobne 14. misije. Prema rekonstrukciji događaja, do pucanja trupa došlo je svega 5,397 sekundi nakon posljednje tekstualne poruke koju je posada poslala s dubine veće od 3000 metara.