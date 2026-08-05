Što ako asteroid krene prema Zemlji? Znanstvenici tvrde da su otkrili kako ga razoriti

Asteroidi su tijekom Zemljine povijesti uzrokovali velike promjene okoliša i masovna izumiranja, a astronomi posljednjih godina redovito otkrivaju objekte promjera od nekoliko desetaka do nekoliko stotina metara koji prolaze u relativnoj blizini našeg planeta. Znanstvenici upozoravaju i da velik broj većih asteroida još nije otkriven, pa bi vrijeme za reakciju u slučaju opasnosti moglo biti svega nekoliko dana ili tjedana.

Prema njihovoj studiji, nuklearna eksplozija izvedena duboko ispod površine svemirskog tijela mogla bi biti znatno učinkovitija od detonacije na samoj površini te bi u pojedinim scenarijima predstavljala jedino izvedivo rješenje, prenosi Independent,

Postojeće metode nisu dovoljne

Istraživači iz Kineske akademije za tehnologiju lansirnih vozila navode da postojeće metode skretanja putanje, poput NASA-ine misije DART iz 2021. i 2022. godine, nisu dovoljno učinkovite kada je riječ o asteroidima promjera nekoliko stotina metara, osobito ako je vrijeme upozorenja kratko.

U radu objavljenom u časopisu Space: Science & Technology znanstvenici ističu da je nuklearna detonacija najučinkovitiji način za brzo uništavanje ili skretanje velikih asteroida s putanje. U ekstremnim slučajevima, smatraju, mogla bi biti i jedina izvediva opcija.

Dosadašnji prijedlozi, međutim, nisu omogućavali precizno određivanje mjesta detonacije unutar asteroida. Novi koncept predviđa letjelicu koja najprije penetratorom iskopa duboki krater, a zatim u njega usmjeri nuklearnu napravu i aktivira eksploziju.

Autori su u simulacijama analizirali učinak nuklearnih eksplozija različite snage i na različitim dubinama te pritom uzeli u obzir čimbenike poput brzine udara i karakteristika lansirne rakete.

Eksplozija snage stotina bombi bačenih na Hirošimu

Rezultati pokazuju da bi eksplozija snage približno 200 nuklearnih bombi bačenih na Hirošimu mogla potpuno raznijeti asteroid promjera oko 100 metara.

Pokazalo se i da postavljanje naprave oko 30 metara ispod površine gotovo utrostručuje promjenu brzine asteroida u odnosu na pliću detonaciju. U slučaju asteroida promjera oko jednog kilometra, eksplozija izvedena u krateru dubokom 20 metara mogla bi povećati njegovu brzinu za više od 30 centimetara u sekundi u smjeru udaljavanja od Zemlje.

Znanstvenici smatraju da bi njihovi rezultati mogli poslužiti kao važna osnova za razvoj obrambenih sustava protiv velikih asteroida ili onih za koje bi vrijeme upozorenja bilo vrlo kratko.

‘Ovo istraživanje može poslužiti kao temelj za projektiranje sustava obrane od velikih asteroida u blizini Zemlje’, zaključili su autori studije.