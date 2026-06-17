VIDEO Imat će tramvaje, škole, stadion i 80.000 stanovnika: Ovako će izgledati plutajući grad budućnosti

Današnji najveći kruzeri mogli bi jednog dana izgledati poput malih brodova u usporedbi s ambicioznim projektom Freedom Ship, plutajućim gradom koji bi mogao prevoziti i udomiti čak 80.000 ljudi dok neprestano plovi svjetskim oceanima
Prema trenutačnim planovima, Freedom Ship bio bi dug gotovo 1,6 kilometara, širok oko 244 metra i visok poput zgrade od 30 katova. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 13 milijardi eura, a brod bi imao bruto tonažu od približno 2,3 milijuna tona, što je značajno više od najvećih kruzera koji danas plove svjetskim morima, piše Telegraph.
Plutajući grad trebao bi imati smještaj za 50.000 stalnih stanovnika dok bi dodatnih 10.000 mjesta bilo namijenjeno turistima i jednodnevnim posjetiteljima, a o funkcioniranju cijelog sustava brinulo bi oko 20.000 članova posade.
Projekt predviđa izgradnju gotovo svega što se može pronaći u modernom gradu. Na brodu bi se tako nalazili bolnica, škole za sve razine obrazovanja, trgovine, restorani, poslovni prostori, banke i financijske institucije. Planirani su i visoki hotelski kompleksi, sportski stadion s 15.000 sjedala, kongresni centar, vodeni park, dva muzeja i dvorana za simfonijski orkestar.
Stanovnicima i posjetiteljima na raspolaganju bi bili golemi akvarij za ronjenje, noćni klubovi i ostali ugostiteljski sadržaji, uz gastronomsku zonu na dva kata. Četiri palube bile bi namijenjene poslovnim i komercijalnim sadržajima dok bi se na vrhu nalazilo čak osam heliodroma.
Brod bi bio toliko velik da ne bi mogao pristajati ni u jednu postojeću luku, već bi stalno boravio u međunarodnim vodama, a putnici bi se do kopna prevozili trajektima i manjim plovilima. Prema planu, Freedom Ship obilazio bi svijet otprilike svake dvije do dvije i pol godine, ploveći prosječnom brzinom od sedam čvorova, odnosno oko 13 kilometara na sat.
Posjetitelji bi se po njemu mogli kretati tramvajskim sustavom koji bi povezivao različite četvrti, a pješacima bi bilo na raspolaganju više od 24 kilometra šetnica i oko 1,2 hektara zelenih površina.
Ideja stara gotovo 30 godina
Koncept Freedom Shipa predstavljen je još 1990-ih te ga je smislio američki inženjer Norman Nixon, koji je preminuo 2012. godine, a projekt je nekoliko puta vraćan u javnost, ali nije došao do faze gradnje.
Posljednjih mjeseci ponovno je oživio zahvaljujući Rogeru Goochu, izvršnom direktoru Freedom Cruise Line Internationala, koji je okupio tim stručnjaka, a među njima su projektni menadžeri, dizajneri i brodograđevni arhitekti.
Gooch tvrdi da postoji interes potencijalnih kupaca i investitora. 'Gotovo bismo mogli opravdati gradnju tri takva broda', rekao je, no priznaje da je najveći izazov osiguravanje početnog kapitala. 'Uvjereni smo da možemo realizirati projekt, ali ključ svega je financiranje', istaknuo je.
Gradnja u Indoneziji
Prema sadašnjem planu, nakon osiguranja sredstava gradnja bi započela u Indoneziji. Trup broda gradio bi se u više dijelova koji bi se potom sastavljali na otvorenom moru i procjenjuje se da bi to trajalo između tri i četiri godine. Zanimljivo je to da promotori projekta smatraju da bi se prvi stanovnici mogli useliti i prije završetka svih radova.
Freedom Ship ne bi imao matičnu luku te bi nakon dovršetka neprekidno plovio oceanima, a održavanje bi se obavljalo tijekom plovidbe. Dio prihoda trebao bi dolaziti od poslovnih prostora tako da poduzetnici kupuju ili unajmljuju prostore na brodu jednako kao što bi to činili u bilo kojem gradu na kopnu. 'Ne želimo biti vlasnici svake brijačnice ili pizzerije. Želimo da ondje posluju neovisni poduzetnici', kaže Gooch.
Među sadržajima koje bi kompanija ipak zadržala pod svojom kontrolom navodi kasino, a planeri su mislili i na bolnice. Gooch tvrdi da su interes već pokazale određene medicinske istraživačke ustanove jer bi se brod nalazio izvan jurisdikcije pojedinih nacionalnih regulatornih tijela.
Nuklearni pogon i ekološke ambicije
Projektanti razmatraju mogućnost korištenja nuklearne energije kao glavnog izvora pogona, što bi, prema njihovim tvrdnjama, značajno smanjilo emisije ugljikova dioksida. Osim toga, Freedom Ship trebao bi sudjelovati u projektima čišćenja oceana tijekom plovidbe. 'Želimo pokazati da možemo stvoriti održivo okruženje i pritom učiniti nešto korisno za društvo i planet', kaže Gooch.
Budući da brod ne bi ulazio u luke, njegovi promotori tvrde da ne bi dodatno opterećivao turističke destinacije. Naprotiv, smatraju da bi mogao postati atrakcija sama po sebi te privlačiti posjetitelje koji bi ga obilazili dok se nalazi u blizini njihovih obala.
Glavna osoba za projekt je arhitekt Kevin Schopfer, specijaliziran za tzv. arkologiju, disciplinu koja spaja arhitekturu i ekologiju. On je u dizajn uključio velike zelene površine, šetnice i otvorene prostore kako bi golema konstrukcija djelovala ugodnije za život. Na brodu bi se nalazio i nogometni teren te stadion kapaciteta 15.000 gledatelja koji bi mogao ugostiti sportske događaje i koncerte. 'Tijekom rasprava netko je spomenuo i Taylor Swift, ali nisam siguran da bismo mogli podnijeti toliku navalu ljudi', našalio se Schopfer.
Osam puta veći od najvećih kruzera
Ako bude izgrađen, Freedom Ship nadmašit će sve dosadašnje putničke brodove. Sa 80.000 stanovnika, gostiju i članova posade imao bi više od osam puta veći kapacitet od današnjeg najvećeg kruzera na svijetu, broda Star of the Seas kompanije Royal Caribbean.
Iako su tijekom godina predstavljeni brojni projekti rezidencijalnih kruzera, samo su rijetki zaista isplovili, a među njima su luksuzni brod The World i znatno pristupačniji Villa Vie Odyssey.
Unatoč tome, ljudi okupljeni oko Freedom Shipa uvjereni su da njihov projekt može uspjeti.
'Upornost i odlučnost omogućuju ljudima da ostvare velike stvari. Vjerujem da uz dovoljno strpljenja i rada ne postoje granice. Ovo je fantastičan koncept i učinit ću sve da zaživi', rekao je projektni menadžer Sridev Mookerjea iz singapurske tvrtke Blossom Group.