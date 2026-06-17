VIDEO Imat će tramvaje, škole, stadion i 80.000 stanovnika: Ovako će izgledati plutajući grad budućnosti

Današnji najveći kruzeri mogli bi jednog dana izgledati poput malih brodova u usporedbi s ambicioznim projektom Freedom Ship, plutajućim gradom koji bi mogao prevoziti i udomiti čak 80.000 ljudi dok neprestano plovi svjetskim oceanima

Prema trenutačnim planovima, Freedom Ship bio bi dug gotovo 1,6 kilometara, širok oko 244 metra i visok poput zgrade od 30 katova. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 13 milijardi eura, a brod bi imao bruto tonažu od približno 2,3 milijuna tona, što je značajno više od najvećih kruzera koji danas plove svjetskim morima, piše Telegraph. Plutajući grad trebao bi imati smještaj za 50.000 stalnih stanovnika dok bi dodatnih 10.000 mjesta bilo namijenjeno turistima i jednodnevnim posjetiteljima, a o funkcioniranju cijelog sustava brinulo bi oko 20.000 članova posade. Projekt predviđa izgradnju gotovo svega što se može pronaći u modernom gradu. Na brodu bi se tako nalazili bolnica, škole za sve razine obrazovanja, trgovine, restorani, poslovni prostori, banke i financijske institucije. Planirani su i visoki hotelski kompleksi, sportski stadion s 15.000 sjedala, kongresni centar, vodeni park, dva muzeja i dvorana za simfonijski orkestar.

Stanovnicima i posjetiteljima na raspolaganju bi bili golemi akvarij za ronjenje, noćni klubovi i ostali ugostiteljski sadržaji, uz gastronomsku zonu na dva kata. Četiri palube bile bi namijenjene poslovnim i komercijalnim sadržajima dok bi se na vrhu nalazilo čak osam heliodroma. Brod bi bio toliko velik da ne bi mogao pristajati ni u jednu postojeću luku, već bi stalno boravio u međunarodnim vodama, a putnici bi se do kopna prevozili trajektima i manjim plovilima. Prema planu, Freedom Ship obilazio bi svijet otprilike svake dvije do dvije i pol godine, ploveći prosječnom brzinom od sedam čvorova, odnosno oko 13 kilometara na sat. Posjetitelji bi se po njemu mogli kretati tramvajskim sustavom koji bi povezivao različite četvrti, a pješacima bi bilo na raspolaganju više od 24 kilometra šetnica i oko 1,2 hektara zelenih površina. Ideja stara gotovo 30 godina Koncept Freedom Shipa predstavljen je još 1990-ih te ga je smislio američki inženjer Norman Nixon, koji je preminuo 2012. godine, a projekt je nekoliko puta vraćan u javnost, ali nije došao do faze gradnje. Posljednjih mjeseci ponovno je oživio zahvaljujući Rogeru Goochu, izvršnom direktoru Freedom Cruise Line Internationala, koji je okupio tim stručnjaka, a među njima su projektni menadžeri, dizajneri i brodograđevni arhitekti. Gooch tvrdi da postoji interes potencijalnih kupaca i investitora. 'Gotovo bismo mogli opravdati gradnju tri takva broda', rekao je, no priznaje da je najveći izazov osiguravanje početnog kapitala. 'Uvjereni smo da možemo realizirati projekt, ali ključ svega je financiranje', istaknuo je.

Freedom Ship Izvor: Društvene mreže / Autor: Freedom Ship