Šef Nvidije: 'Nemamo izbora, moramo stvoriti nove društvene norme'

'Moramo stvoriti nove društvene norme', rekao je Huang u intervjuu za Associated Press te dodao kako je sposobnost umjetne inteligencije da izradi web stranicu, analizira složene dokumente, vodi napredna istraživanja ili čak planira preuređenje kuhinje pomogla u smanjenju tehnološkog jaza u Americi.

Huang, koji je sa svojom tvrkom Nvidia jedan od pokretača vala umjetne inteligencije, uvijek je optimistično govorio o korištenju te tehnologije u društvu. No, istovremeno, osjeća se obveznim odgovoriti kritičarima koji upozoravaju na gubitak radnih mjesta i prijetnje samom čovječanstvu.

'Ljudi sada mogu obavljati napredne poslove na računalima bez potrebe da znaju programirati ili pisati softver', dodao je Huang.

Priznao je da postoji potreba za vladinom regulacijom i sigurnosnim standardima za umjetnu inteligenciju, ali i naglasio da nacionalna sigurnost također mora biti prioritet. Dodao je i da će se društvo prilagoditi umjetnoj inteligenciji baš kao što se prilagodilo automobilima.

Vrijednost koja je odletjela u nebo

Nvidia je sa svojom tržišnom kapitalizacijom od otprilike 5 bilijuna dolara, posljednjih godina naglo porasla u vrijednosti i postala najvrjednija tvrtka na svijetu. Tvrtke poput OpenAI i Anthropic potencijalno bi također mogle premašiti granicu od 1 bilijuna dolara nakon što njihove dionice izađu na javno tržište.

No, taj eksplozivan rast izazvao je zabrinutost oko ekonomske nejednakosti. Čak je i predsjednik Trump nedavno iznio ideju o tome da bi vlada mogla ući u vlasništvo tvrtki za razvoj umjetne inteligencije, a dobit bi se mogla podijeliti s javnošću. Ali Huang je skeptičan prema toj ideji.

'Nisam baš siguran što pokušava postići. Nisam s njim razgovarao o tome. Ali samo zapamtite da su to američke tvrtke. Njihov uspjeh koristi cijeni dionica, u koje ulažu mnogi Amerikanci. To generira poreze, što pomaže mnogim Amerikancima. Stvara mnogo radnih mjesta', probao je pojasniti svoju skepsu Huang.

Napomenuo je da bi tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom također mogle dovesti do većeg profita za tvrtke u području energetike, građevinarstva i hardverske tehnologije.

'Amerikanci već imaju udio u američkim tvrtkama, naravno, na mnogo različitih načina', rekao je Huang.

Pitanje nacionalne sigurnosti

Trumpova administracija nedavno je promijenila stav oko reguliranja umjetne inteligencije. Uvela je kontrole izvoza na najnovije modele tvrtke za umjetnu inteligenciju Anthropic, što je navelo tvrtku da zatvori sav javni pristup tim modelima iz sigurnosnih razloga.

'Nacionalna sigurnost uvijek bi trebala biti glavna briga svih tehnologija', rekao je Huang. 'No, znate, morate biti vrlo precizni u pogledu rizika koji vas brine prije nego što uspostavite politike za kontrolu izvoza.'

Huang je naglasio da iako SAD ima mnogo prednosti u području umjetne inteligencije, ranjivi su zbog nedostatka u energetskoj infrastrukturi. Podatkovni centri stvaraju ogromnu potražnju za električnom energijom, što bi moglo opteretiti elektroenergetsku mrežu.

'Sjedinjene Države žalosno zaostaju u proizvodnji energije. Jednostavno smo predugo gušili proizvodnju energije', rekao je na kraju intervjua Huang.