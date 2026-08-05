Računala nije nužno hakirati kako bi odala vaše tajne. Upoznajte napade bočnim kanalima

Napad bočnim (ili sporednim) kanalom funkcionira drugačije . Traži tragove koje računalo odaje dok obavlja uobičajeni posao.

Kad ljudi čuju za kibernetički napad, obično zamišljaju nekoga tko pogađa lozinku, postavlja zlonamjerni softver, krade računalo, hakira mrežu neke organizacije ili iskorištava propust u softveru.

Zamislite zaključani sef. Lopov možda ne zna kombinaciju i možda neće moći provaliti bravu. Ali, ako pažljivo sluša dok se brojčanik okreće, mali klikovi, prevrtanja ili pauze mogu otkriti nešto o tome što se događa unutra.

Sef nije namijenjen dijeljenju tih informacija, ali njegovo fizičko ponašanje i dalje odaje tragove. Suvremena računala imaju svoje verzije takvih tragova.

Na primjer, svakom računalu može trebati različito vrijeme za dovršetak različitih zadataka ili može koristiti različite količine električne energije.

Hardver - procesori, memorija, grafičke kartice i pogoni za pohranu - mogu ostavljati sitne uzorke dok rade.

Napad bočnim kanalom je pokušaj promatranja tih neizravnih tragova i njihovog korištenja za zaključivanje o nečemu privatnom.

Ideja nije nova

Nizozemski istraživač Wim van Eck je još 1985. godine pokazao kako je moguće snimiti i dekodirati elektromagnetske signale s video prikaznih jedinica, što je povećalo mogućnost prisluškivanja onoga što se prikazuje na zaslonu.

Zaslon nije namjerno emitirao svoj sadržaj, već su signali bili posljedica njegovog rada.

Devedesetih godina prošlog stoljeća napadi bočnim kanalima postali su posebno važni u kriptografiji, znanosti o zaštiti informacija.

Istraživač kriptografije Paul Kocher je 1996. pokazao je kako pažljivo mjerenje trajanja određenih operacija može otkriti privatne informacije iz sustava koji koriste uobičajene kriptografske metode.

Nekoliko godina kasnije, Kocher i kolege kriptografi Joshua Jaffe i Benjamin Jun pokazali su kako mjerenje potrošnje energije može pomoći u oporavku tajnih ključeva s uređaja otpornih na neovlaštene radnje poput pametnih kartica.

Ova otkrića promijenila su način na koji su inženjeri razmišljali o sigurnosti.

Više vrsta napada

Postoji nekoliko uobičajenih vrsta sporednih kanala:

napad vremenskim mjerenjem traži male razlike u trajanju operacija

napad energetskim mjerenjem proučava potrošnju električne energije

elektromagnetski napadi ispituju nenamjerne signale

akustični napadi koriste zvuk.

U jednom upečatljivom primjeru istraživači su pokazali kako slabašna buka koju proizvodi prijenosno računalo tijekom određenih kriptografskih operacija može, u eksperimentalnim uvjetima, može biti korištena za izdvajanje 4096-bitnog tajnog kriptografskog ključa.

Primjeri koji su napade sporednim kanalima doveli u širu javnu raspravu bili su napadi na procesore.

Moderni računalni procesori poput CPU-a izuzetno su brzi jer predviđaju što će program vjerojatno sljedeće učiniti. Ova tehnika, poznata kao spekulativno izvršavanje, pomaže računalima u učinkovitijem radu.