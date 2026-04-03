VIDEO Titanik ponovno 'isplovio': 950 dronova stvorilo prizor koji se ne zaboravlja

'Izuzetno smo ponosni što smo Titanik vratili u Belfast kroz ovu izvanrednu televizijsku seriju', izjavio je Simon Young, voditelj povijesnog programa BBC-ja.

Svjetlosna instalacija inspirirana je četverodijelnom dokumentarnom serijom BBC-ja 'Titanic Sinks Tonight', koja je snimljena i producirana u Sjevernoj Irskoj u produkciji nezavisne tvrtke Stellify Media iz Belfasta. Serija, emitirana u prosincu 2025., postala je najgledaniji povijesni dokumentarac BBC-ja u sezoni 2025./2026., s više od dva milijuna gledatelja diljem Ujedinjenog Kraljevstva, navodi The Irish Post.

114 years on, Belfast witnesses a full-scale drone Titanic depart into the night...a powerful tribute. #titanic #rmstitanic pic.twitter.com/sWc840GNmg

Dodao je kako je grad snažno prihvatio projekt te da serija donosi detaljan prikaz posljednjih sati broda.

'Ne postoji bolji način da se obilježi izgradnja najpoznatijeg broda u povijesti i nastanak ove serije nego da Titanik ponovno oživi u svjetlu iznad luke u Belfastu', rekao je.

Suizvršni direktor Stellify Medije Keiran Doherty istaknuo je da je snimanje u Belfastu dalo projektu posebnu dimenziju.

'Nismo samo zamišljali priču, nego smo stajali u njoj', rekao je.

Ova svjetlosna predstava dio je BBC-jeve kampanje 'Made Of Here', koja odaje priznanje gradovima i zajednicama diljem Ujedinjenog Kraljevstva koji su inspirirali neke od najpoznatijih televizijskih sadržaja BBC-ja.