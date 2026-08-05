Hrvatski astronomi ulaze u povijest? Amateri otkrili nepoznatu maglicu u zviježđu Labuda

Novootkrivena kandidatkinja za planetarnu maglicu nalazi se oko zvijezde Gaia DR3 2084755414429885952 , koja je u bazama klasificirana kao bijeli patuljak spektralnog tipa DA, vrlo plave boje i s intenzivnim ultraljubičastim zračenjem. Takve zvijezde često se nalaze u središtu planetarnih maglica, što je potaknulo dodatnu analizu i pretragu astronomskih baza podataka.

Objekt su otkrili Matija Cecelja, Matija Pozojević, Stjepan Prugovečki i Robert Žibreg , koji su tijekom više noći snimali malo područje neba u zviježđu Labuda , u blizini refleksijske maglice vdB 134. Slab trag emisije u snimkama prvi je uočio Prugovečki, nakon čega je objekt detaljnije istražen.

Bijeli patuljak nalazi se na udaljenosti od oko 2350 svjetlosnih godina od Zemlje, dok promjer opažene magličaste ovojnice iznosi oko 1,4 do 1,5 svjetlosnih godina. Te se vrijednosti dobro uklapaju u očekivani raspon za klasičnu planetarnu maglicu srednje životne dobi, priopćili su astronomi amateri.

Navode da su zatim pretragom dostupnih kataloga i znanstvene literature potvrdili da se na tom mjestu nalazi bijeli patuljak, ali nisu pronašli oznaku ni naziv planetarne maglice koji bi odgovarali otkrivenom objektu. Objekt su stoga prijavili kao kandidat za planetarnu maglicu na stručnu provjeru Pascalu Le Dûu, istaknutom francuskom amaterskom astronomu i stručnjaku za spektroskopsku potvrdu planetarnih maglica (2SPOT).

Ako stručna provjera potvrdi da je riječ o planetarnoj maglici, bit će to, prema dostupnim podacima, prva maglica koja je rezultat suradnje isključivo hrvatskih astronoma amatera, ističe se u priopćenju.

Nakon potvrde, objekt bi trebao biti uvršten u kataloge planetarnih maglica PlanetaryNebulae.net i HASH PN.