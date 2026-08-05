Vakula prognozira: Izdržite još sutra, u petak moguće i olujno nevrijeme

I u četvrtak u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo vruće , uz mogućnost popodnevnih lokalnih pljuskova i grmljavine, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj , stoji u prognozi glavnog meteorologa HRT-a Zorana Vakule .

I dalje će se zadržati iznimno topli zrak u polju vrlo malo povišenoga tlaka. Od petka vrućina u dijelu Hrvatske popušta, ali nas ne napušta, kao sredinom srpnja. Stoga nije rekordno toplo za doba godine samo posljednjih tjedan dana, nego će vrlo vjerojatno barem ponegdje čak dvotjedno razdoblje kraja srpnja i početka kolovoza biti kao nikada dosad u povijesti mjerenja.

"U četvrtak u istočnoj Hrvatskoj sunčano, ali ne i sasvim vedro kao danas. Uz rijetko gdje prolazno umjeren jugoistočni i istočni vjetar temperatura zraka će porasti od ujutro mnogima ugodnih 16 do 19 stupnjeva do poslijepodne neugodnih gotovo 40 °C", nastavlja Vakula u vremenskoj prognozi.

Vrijeme opasno po zdravlje

Vrlo velika opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje nastavit će se i u pretežno vedroj središnjoj Hrvatskoj, gdje će često već i prije 10 sati biti vruće, a u središtima većih gradova čak se ni u zoru temperatura zraka neće spuštati ispod 20 stupnjeva.

Zamjetna svježina izostat će i u Gorskom kotaru i Lici, gdje će poslijepodne ponegdje biti i vruće nego na dijelu ujutro tople obale sjevernog Jadrana, osobito prema otvorenome moru. Najčešća najviša temperatura zraka oko 36, u unutrašnjosti Istre i do 39 stupnjeva, ali uz moguće pljuskove i grmljavinu, koji će prevladavajuću vedrinu remetiti i u gorju, posebice Gorskom kotaru.