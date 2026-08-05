Vakula prognozira: Izdržite još sutra, u petak moguće i olujno nevrijeme

Prema prognozi glavnog meteorologa HRT-a, četvrtak će biti posljednji dan ekstremnog toplinskog vala u Hrvatskog. Već u petak stiže nam znatno promjenjivije vrijeme
I u četvrtak u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo vruće, uz mogućnost popodnevnih lokalnih pljuskova i grmljavine, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj, stoji u prognozi glavnog meteorologa HRT-a Zorana Vakule.
I dalje će se zadržati iznimno topli zrak u polju vrlo malo povišenoga tlaka. Od petka vrućina u dijelu Hrvatske popušta, ali nas ne napušta, kao sredinom srpnja. Stoga nije rekordno toplo za doba godine samo posljednjih tjedan dana, nego će vrlo vjerojatno barem ponegdje čak dvotjedno razdoblje kraja srpnja i početka kolovoza biti kao nikada dosad u povijesti mjerenja.
"U četvrtak u istočnoj Hrvatskoj sunčano, ali ne i sasvim vedro kao danas. Uz rijetko gdje prolazno umjeren jugoistočni i istočni vjetar temperatura zraka će porasti od ujutro mnogima ugodnih 16 do 19 stupnjeva do poslijepodne neugodnih gotovo 40 °C", nastavlja Vakula u vremenskoj prognozi.
Vrijeme opasno po zdravlje
Vrlo velika opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje nastavit će se i u pretežno vedroj središnjoj Hrvatskoj, gdje će često već i prije 10 sati biti vruće, a u središtima većih gradova čak se ni u zoru temperatura zraka neće spuštati ispod 20 stupnjeva.
Zamjetna svježina izostat će i u Gorskom kotaru i Lici, gdje će poslijepodne ponegdje biti i vruće nego na dijelu ujutro tople obale sjevernog Jadrana, osobito prema otvorenome moru. Najčešća najviša temperatura zraka oko 36, u unutrašnjosti Istre i do 39 stupnjeva, ali uz moguće pljuskove i grmljavinu, koji će prevladavajuću vedrinu remetiti i u gorju, posebice Gorskom kotaru.
I u unutrašnjosti Dalmacije opet nestabilno, vrlo vruće poslijepodne, a i noć i jutro uglavnom prilično topli. Naravno, na sunčanom srednjem Jadranu ujutro još toplije, ali, srećom za mnoge, dnevni zmorac barem će malo pomoći u podnošenju vrućeg, pa i vrlo vrućeg, vedrog dana.
Iznadprosječna dnevna vrućina nakon jutarnje topline i na pretežno vedrom jugu Hrvatske, gdje će uz uglavnom slab vjetar more biti podjednako toplo te mirno ili samo malo valovito kao na sjevernijem dijelu", navodi Vakula i zaključuje:
"U nastavku tjedna u unutrašnjosti manje vruće, ali u petak i subotu promjenjivo, uz lokalne pljuskove, grmljavinu, moguće i olujno nevrijeme. U nedjelju opet sunčanije, uz malo svježije jutro, ali i toplije poslijepodne."
Na Jadranu - osim na i dalje većinom vrlo veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje - od drugog dijela noći na petak do subote ujutro postoje i upozorenja na olujne udare bure, osobito na sjevernom dijelu. Ne treba iznenaditi ni pojavi li se poneko upozorenje na moguće lokalne pljuskove i grmljavinu. No već tijekom vikenda mirnije i opet sunčanije", prognozirao je glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.