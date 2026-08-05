Hakerska operacija bez presedana: Iran napao vodovodne sustave u nekoliko američkih država?

Američke vlasti istražuju koordinirane kibernetičke napade na vodovodne sustave u najmanje sedam saveznih država, a dio stručnjaka smatra da tragovi upućuju na moguću povezanost s Iranom

Sve je počelo prošlog tjedna kada je Minnesota objavila da je više od 30 vodovodnih sustava bilo meta koordiniranog hakerskog napada. Nekoliko dana poslije FBI je upozorio da su slični incidenti zabilježeni u još šest država te da su u pojedinim slučajevima privremeno poremetili rad vodoopskrbnih sustava. Prema američkim medijima, američka Agencija za kibernetičku sigurnost i sigurnost infrastrukture (CISA) istražuje moguću iransku povezanost, no službeno to nije željela komentirati. Predsjednik Donald Trump također nije izravno optužio Teheran.

Bivši savjetnik američkog State Departmenta za borbu protiv terorizma Morgan Wright rekao je za BBC da se ovakvi napadi najčešće povezuju sa Sjevernom Korejom ili Iranom. ‘S obzirom na to da su Sjedinjene Države trenutačno u sukobu s Iranom, logično je da se upravo ta zemlja nađe među glavnim osumnjičenima. Ima i sposobnosti i motiv’, rekao je. Ipak, američki istražitelji razmatraju i mogućnost da su se napadači lažno predstavljali kao iranski hakeri kako bi dodatno produbili napetosti tijekom aktualnog sukoba SAD-a i Irana. Bivši zamjenik ravnatelja za kibernetičku sigurnost Bijele kuće Jake Braun smatra da administracija možda neće javno potvrditi iransku odgovornost čak i ako se ona dokaže. Na sjednici vlade Trump je za napad optužio vlasti Minnesote i guvernera Tima Walza, nazvavši ih ‘krajnje nesposobnima’. Walz mu je uzvratio da predsjednik ‘točno zna tko stoji iza napada’ te da su pogođene i druge savezne države.

Iran se zasad nije oglasio. Teheran je i ranije odbacivao optužbe za kibernetičke napade na vodovodne sustave, bolnice, predsjedničke kampanje i druge američke ciljeve, ističući da ne podupire takve aktivnosti. Dugogodišnji modus operandi Stručnjaci ističu da Iran ima dugu povijest kibernetičkih operacija, pri čemu dio napada izvode skupine koje djeluju izvan zemlje, ali podržavaju iranske interese. Takav model otežava utvrđivanje izravne odgovornosti i omogućuje Teheranu uvjerljivo poricanje umiješanosti. BBC Verify navodi da je većinu ovogodišnjih napada na američke i izraelske ciljeve izvela skupina Handala. Američko ministarstvo pravosuđa tvrdi da djeluje u ime iranskog Ministarstva obavještajnih i sigurnosnih poslova (MOIS). Handala je sredinom lipnja preuzela odgovornost za provalu u vodovodni sustav u Kaliforniji, tvrdeći da je riječ o odmazdi za američki napad na iransku vodnu infrastrukturu.

Iranska vojska Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH







+41 Iranska vojska Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH