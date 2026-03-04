Zamućeno nebo i loša kvaliteta zraka: Saharski pijesak stiže u Europu

Veliki oblak saharske prašine trenutačno se širi preko Sredozemlja prema zapadnoj Europi, donoseći sa sobom zamućeno nebo i tanki sloj pustinjskog pijeska koji će se taložiti na automobilima, prozorima i solarnim panelima. Trenutačne prognoze pokazuju da će najveći utjecaj Španjolska, Portugal i dijelovi Francuske. Oblak se potom pomiče prema sjeveru i može dosegnuti Veliku Britaniju i Skandinaviju, ali s mnogo slabijim učinkom

Prema najnovijim prognozama Copernicus Atmosphere Monitoring Servicea (CAMS), oblak će se sljedećih dana pomaknuti prema sjeveru te značajno utjecati na kvalitetu zraka na Pirenejskom poluotoku, prije nego što stigne sve do Ujedinjenog Kraljevstva i Skandinavije. Riječ je o česticama pijeska koje su vjetrovi podigli iz Sahare i prenijeli tisućama kilometara kroz atmosferu do Europe. 'To pokazuje koliko smo povezani preko granica i kontinenata sastavom naše atmosfere', rekao je za Euronews Mark Parrington, viši znanstvenik u CAMS-u.

Iako saharska prašina često stvara spektakularne prizore na nebu i fotografije toplih tonova, ona može predstavljati i zdravstveni rizik. Nacionalne meteorološke službe, uključujući AEMET u Španjolskoj, IPMA u Portugalu i Météo-France, već su izdale upozorenja zbog pogoršane kvalitete zraka. Glavni problem predstavljaju čestice PM10, odnosno lebdeće čestice promjera manjeg od 10 mikrometara. Iako su relativno krupnije od nekih drugih oblika zagađenja, dovoljno su male da mogu ući u dišne putove i pluća. Takve čestice mogu nadražiti dišne puteve, pogoršati simptome astme i posebno su rizične za starije osobe, djecu i osobe s kroničnim bolestima dišnog sustava. Stanovnici europskih gradova češće se susreću s još sitnijim česticama PM2.5, koje nastaju uglavnom iz ispušnih plinova, industrijskih procesa i loženja drva. One su opasnije jer mogu prodrijeti dublje u pluća pa čak i u krvotok. Saharska prašina sastoji se uglavnom od većih mineralnih čestica PM10, ali tijekom snažnih epizoda njihova koncentracija može značajno premašiti sigurnosne granice koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Jesu li u pozadini toga klimatske promjene? Saharski oblaci prašine redovito dospijevaju u Europu i često izazivaju rasprave o mogućoj povezanosti s klimatskim promjenama. No prema riječima znanstvenika Marka Parringtona, znanstveni dokazi zasad nisu jednoznačni. 'Još uvijek nemamo jasnu sliku o tome kako desertifikacija utječe na izvore prašine', kaže Parrington, misleći pritom na širenje Sahare prema jugu, a ono potiču klimatske promjene i ljudske aktivnosti.