Zaigrali smo Battlefield 6: Pucačko poboljšanje u skoro svakom pogledu

Najnoviji nastavak popularne pucačke franšize, uz uzdah olakšanja brojnih skeptika, donosi eksplozivnu zabavu i zaraznu dinamiku u serijal od kojeg su igrači, polako, ali sigurno, već polako počeli dizati ruke

Battlefield se vratio, baby. Nakon priličnog razočaranja prošlim nastavkom, novi je pred sobom imao prilično puno posla. I tako, nakon prilično uspješne bete i jako puno obećanja, Battlefield 6 konačno je izašao u punoj, sjajnoj, live service verziji. Unatoč dugom čekanju za ulazak u igru, igrali multiplayer ili single player, najnoviji uradak masama željnima pucanja, natjeravanja i dizanja zgrada u zrak dostavio je sveukupno osam modova, poboljšanu grafiku i iznenađujuće solidan mrežni kod koji, začudo, nije sklon nemilom pucanju.

Neke formalnosti Prije nego što krenem u detalje, samo ću reći da je kampanja za jednog igrača, makar tehnički dobro odrađena, prilično dosadna i neinspirativna, no iskreno - razgovor o igri za jednog igrača u Battlefieldu jednako je relevantan kao rasprava o radnji u porniću. Svatko, i njegova mama, zna da je ovo prije svega naslov za više igrača, pa sukladno tome ima i neku ideju o tome isplati li ga se kupiti ili ne. Pa, za početak, novi Battlefield, ako imate Safe Boot (bez kojeg ne radi), nudi sveukupno osam načina igranja, na čelu s jedrim povratnicima: Conquestom, Dominationom, Breakthroughom i King of The Hillom. Conquest i Breakthrough su, tim rečeno, najvjerniji 'klasičnom' iskustvu Battlefielda uz velikodušnu kilometražu, zanimljive kill zone i partije koje, prema mojem skromnom iskustvu, znaju trajati oko pola sata po komadu.

Načini igre Novi modovi uključuju Escalation, koji se najlakše može opisati kao Conquest, samo s dva tima. Naime, kad osvojite capture point, on nestaje, što znači da se svi moraju koncentrirati na neki drugi, mijenjajući dinamiku. Drugi novi mod je Rush, u kojem umjesto osvajanje pointova navedene - dižete u zrak.

Ovo je u skladu s klasičnom Battlefieldovom tendencijom uništavanju okoliša, uz malo sporiji tempo od gore navedenih načina igre. Ono što sve načine čini boljima učinkovitije su pozicionirane točke na kojima se spawnate zato što su dosta blizu ciljevima, što znači da ne morate provesti puno vremena trčeći do žarišne točke samo da bi vam kacigu i glavu skinuo neki snajper.



O klasama Na raspolaganju su vam sveukupno četiri klase, od kojih svaka dolazi s dva specifična patha. Assault ima dodatno glavno oružje, Support dostavlja municiju i vraća ljude iz mrtvih, Engineer popravlja vozila varilicom, postavlja zamke i specijaliziran je za sve vezano uz vozila, dok Scout prepoznaje mete i u načelu skida nepažljive protivnike snajperom. Poanta je u tome što sve klase imaju neku specifičnu ulogu - niti jedna ne ostavlja osjećaj kao da je manje vrijedna. Štoviše, način napredovanja i otključavanja u igri podržava svaki od navedenih stilova, što znači da, makar možda ne odigrate najbolji meč svog života, i dalje se možete veseliti činjenici da ste nešto uspjeli otključati.

Vozila su, pa, zanimljiva. Ako je riječ o tenkovima i transportima na tlu, iskustvo je točno onakvo kakvo treba biti. Zrakoplovi i helikopteri su pak, zbog tromosti kontrola, često nezgrapni i neokretni, ostavljajući dojam kao da vozite leteći tenk, a ne okretno letalo.

Nekoliko prigovora Što se problema s igrom tiče, njih u samom gameplayu tehnički nema, a najveća boljka je ni više ni manje nego samo sučelje jer je predizajnirano, bučno, nejasno i nezgrapno. Uređivanje oružja je zbog manjka prebacivanja među dodacima u jednom meniju klikaški maraton.

Mape su pak jako dobre - nude savršenu podlogu za autentično iskustvo puno 'jesemti, kako mi je ovo pošlo za rukom' iskustava, pamtljivih borbi i uzbudljive destrukcije, no jedini problem je to što su sve više-manje na isti kalup. EA ne bi ubilo da napravi veću varijaciju mapa s naglaskom na one većih dimenzija, no s obzirom na rani stadij igre, čini mi se da će to u nekom trenu biti riješeno, makar ćemo za to vjerojatno morati platiti. Igra je i dalje - sjajna Oružja su raspoređena u osam kategorija koje obuhvaćaju 45 oružja, scaling XP-a je dobro odrađen i, kao što sam gore naveo, napravljen je da potiče igranje raznih uloga. Jedina mala zamjerka vezana je uz skinove za oružja jer ih je sumanuto teško otključavati.

