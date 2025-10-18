Kad beat'em'up i roguelite idu rukom pod ruku: Zaigrali smo Absolum

Absolum je učinkovita kombinacija popularnih žanrova koja radi toliko dobro da je nisam mogao prestati igrati

Ako igrate indie igre, vrlo ste vjerojatno naslutili da su roguelite naslovi dosta popularna stvar. Postupačno napredovanje kroz 'neuspješne' pokušaje stara je receptura za maksimalno iskorištavanje ograničenih resursa, tjeranje igrača da konzumiraju stari sadržaj više puta i, ako su napravljeni kako spada, vrlo su dobar temelj za nešto čemu se isplati vraćati. Upravo zbog toga njihova formula da se primijeniti na skoro sve žanrove, pa nije prečudno vidjeti hrpu naslova koji se na jedan ili drugi način poigravaju tom idejom. No, iako je neka ideja igre primjenjiva na više-manje sve, pravi je izazov stvoriti nešto što tu formulu uspije odraditi kako spada.

Absolum (Guard Crush Games) je borilačka kolaboracija francuskih studija Guard Crush Games i Supamonks, a igrače trpa u svijet fantastike, u kojem su čarobnjaci na meti glavnog negativca koji je čaroliju odlučio, pa, izbrisati.

Kao jedan od pobunjenika pod sponzorstvom kulta vještica, igrač nastoji osloboditi magiju svijeta Talamh, u kojem kralj tiranin Azra osvaja nacije koje je kriju i nastoji je izbrisati. Zadatak vam je probijati se kroz carske legije i tražiti osobne odgovore na pitanja koja nerijetko uključuju ostale protagoniste. Sama igra ima jako opširnu priču i izvrstan worlbuilding, no problem je u tome što vam ništa od toga ne treba da biste je igrali, pa većina ljudi s kojima sam to radio munjevito preskače sve dijaloge i komentare krajobraza, što malo ubija imerziju.

Ali mislim da je ovo više problem samog dizajna nego 'lijenog' ili 'dosadnog' pisanja. Na koncu, riječ je o borilačkoj igri u kojoj radite borilačke stvari - idete s lijeva na desno i mlatite neprijatelje dok ne krepaju. Ruku na srce, unatoč manjku potrebe da se opterećujem pričom, doista mi se svidio svijet Absoluma i polagano otkrivanje onog što likovi zapravo jesu. Naime u igri igrate partizane – pobunjenike koji oslobađaju magiju diljem svijeta pod sponzorstvom vještica koje ih svaki put kad umru vrate u život, ojačaju i ponovno pošalju u rat. Također, makar je magija centralni fokus priče, svi likovi opisuju je kao mističnu silu koja se širi svijetom, a oni nemaju konkretnu ideju o tome što ona zapravo jest. Neprijatelji su također zanimljivi ako se sjetite malo razmisliti o tome je li ovo što radite baš dobro.

Svaki od četiri dostupna lika dolazi s jedinstvenim stilom borbe, što igračima otvara dosta strategija i kombinacija, no ono što igru čini posebnim su čarolije koje sakupljate slično kao u drugim roguelite naslovima: nasumično su raspoređene tijekom svakog pokušaja i služe za izradu različitih buildova.

Naprimjer, možda ćete htjeti pojačavati svoj napad u zraku i onda ga kasnije nadograditi stvaranjem valova vode svaki put kad sletite na tlo. Ili, ako u pravom trenu kontrirate protivnički napad, ne samo da ćete dobiti 'rupu' u gardu koja neprijatelju nanosi više štete, već će zbog uspješnog izmicanja ili pariranja iza vas iskočiti servis noževa koje možete pokupiti i bacati im u lice. Šarm ove igre, koja već u samom startu raspolaže solidnim setom intrigantnih mehanika (pariranje, probijanje garda, ultovi) je u tome kako ih sve mijenja različitim čarolijama. Absolum također ima questove koji otključavaju nove dijelove mape, likove koji u bazi daju nove opcije za svaki run, nadogradnju napada, likova, setova poteza i opreme. Uglavnom, napravljen je tako da u njemu konstantno pojačavate vještine na koje se oslanjate i otvarate dodatne opcije za učinkovitiju borbu s neprijateljima.

Šlag na torti je mogućnosti igre u društvu prijatelja ili stranca na internetu, ali bez straha od spoilera zahvaljujući sinkroniziranom dijeljenju dostignuća. Naime igra će pratiti radnju igrača koji je u ranijem stadiju priče, a drugi će dobivati proporcionalnu količinu nagrada, što u praksi radi jako, jako dobro. Svi ovi elementi u kombinaciji s prekrasno odrađenim animacijama, solidno odglumljenim glasovima, izvrsnim i teškim borbama s bossovima i hrpom šarenih bioma čine Absolum igrom koja je savršena za ljubitelje borilačkih naslova i indie dizajna. Ako ste uživali u Golden Axeu, Streets of Rageu, Final Fightu ili Double Dragonu, ova mješavina žanrova nešto je što definitivno trebate isprobati.

Absolum Izvor: Screenshot / Autor: Guard Crush / Supamonks







+5 Absolum Izvor: Screenshot / Autor: Guard Crush / Supamonks